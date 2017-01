10 ans, deux mandats et un bilan positif !

Paris, le vendredi 13 janvier 2017 - Non, ce n’est pas le président de quelque république qui fait le bilan de son deuxième mandat, 2011-2016, mais le Haut conseil de la santé publique, le HCSP. Parmi les nombreuses expertises effectuées par cette institution de référence, quelques travaux marquants illustrent bien les enjeux de santé publique en France.

Tout à fait d’actualité, l’avis des experts sur la pollution de l’air extérieur a permis de délivrer des messages simples en cas de pic de pollution ; mais le HCSP rappelle que les efforts sont à faire surtout en prévention : réduire la pollution chronique plutôt que de « gérer » les épisodes aigus.

Mieux cerner les alertes sanitaires

Parmi les recommandations récentes, celles concernant le virus Zika montrent la réactivité des experts qui ont pris en compte les dernières connaissances, notamment sur la possibilité de transmission sexuelle du virus.

Plus généralement, le HCSP indique que l’on cerne mieux à ce jour les facteurs favorisants les maladies infectieuses émergentes : une nouvelle alerte sanitaire serait appréhendée plus efficacement.

Durant ces cinq ans, les maladies chroniques ont également fait l’objet de recommandations tournées vers le diagnostic et la prise en charge les plus précoces possibles : pour la polyarthrite rhumatoïde par exemple, considérée par le HCSP comme une urgence thérapeutique, ou encore pour la maladie d’Alzheimer même si l’annonce du diagnostic n’est ici pas suivie d’un traitement curatif.

Incontournable généraliste

Les travaux du HCSP sur la santé sexuelle et reproductive ont abouti à la parution en mars 2016 d’un rapport très complet qui insiste sur quatre points : la réelle application des séances d’éducation sexuelle déjà prévues par la loi, le rapprochement des CEGIDD (centres gratuits d’information dépistage, diagnostic) et des CPEF (centres de planification et d’éducation familiale) pour créer des centres de santé sexuelle, l’approche spécifique selon les populations, la formation professionnelle.

Enfin le HCSP a évalué le plan « psychiatrie et santé mentale » et le programme d’action contre le suicide et proposé de nombreuses améliorations, notamment l’inscription du généraliste comme acteur incontournable.

« Nous sommes très fiers du travail accompli » indique le Pr Roger Salamon, assumant l’immodestie du propos et insistant sur les qualités de cette institution « irremplaçable et respectée » dont il est le président. De quoi faire rêver d’autres candidats pour d’autres présidences, mais réfléchir aussi : au HCSP, tous les membres et experts sont bénévoles.

