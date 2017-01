« La vérité sur le cholestérol » : à chacun la sienne !

Février 2013, le livre du professeur Philippe Even "La vérité sur le cholestérol" qui remet en question l'intérêt des statines en prévention cardiovasculaire est disponible en librairie. Il fait l'objet d'un énorme battage médiatique et alimente discussions et débats publics au cours desquels chacun expose "sa" vérité, ce qui ajoute à la confusion.

C'est dans ce contexte que se situe un travail entrepris à Bordeaux dont l'objectif était d'évaluer l'impact de tout ce remue-ménage sur l'utilisation des statines chez des sujets en prenant jusque là régulièrement.

Les investigateurs se sont servis des données d'utilisation des statines recueillies dans une banque de données représentative de la population protégée par l'Assurance maladie française au cours des deux années précédant la parution du livre (2011 et 2012) et de l'année de sa parution (2013) pour répertorier les utilisateurs et quantifier le nombre de personnes ayant cessé de prendre des statines après février 2013.

Ces informations ont été croisées avec les données de mortalité globale de ces mêmes années. L'arrêt de la prise de statine a été défini comme une période d'au moins 2 mois sans exposition aux statines d'après les données de prescription et de délivrance.

En 2013, 30 725 utilisateurs réguliers de statines ont été répertoriés, 29 517 en 2012 et 28 272 en 2011. Un arrêt de la prise de statine a été constaté chez 11,9 % des utilisateurs (intervalle de confiance à 95 % [IC95] de 11,5 à 12,2) sur la période de 9 mois de suivi de 2013 versus 8,5 % (IC95de 8,2 à 8,8) à la fois en 2012 et en 2011.

Les taux d'arrêt en 2013 étaient différents selon le degré de risque cardiovasculaire:

• 19,4 % (IC95 de 18,2 à 20,6) chez les utilisateurs à risque faible,

• 11,6 % (IC95 de 11,1 à 12,0) chez les utilisateurs à risque modéré,

• 7,4 % (IC95 de 6,8 à 8,1) à risque élevé.

Des taux qui, par rapport à 2012, sont respectivement plus élevés de 53,40 et 25 % chez les utilisateurs à risque faible et modéré ou élevé.

Les arrêts chez les utilisateurs à risque faible qui sont les plus importants en fréquence ne se sont pas accompagnés d'une augmentation de la mortalité. En revanche, l'augmentation de 25 % de la fréquence des arrêts chez les utilisateurs à risque élevé sont allées de pair avec une augmentation de mortalité de l'ordre de 25 % (2 % en 2011 et 2012 2,6 % en 2013). Les 40 % d'arrêts supplémentaires en 2013 chez les utilisateurs à risque intermédiaire sont associés à une augmentation de la mortalité de l'ordre de 17 %.

A vous de juger !

Dr Jean-Claude Lemaire