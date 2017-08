"Maltraitances" gynécologiques…toujours la polémique !

De la paternalisation

La "paternalisation" de la médecine en général et de l'obstétrique en particulier est une plaie qu'il faut combattre. De même, la manière de faire des obstétriciens est en cours de changement, et c'est bien. Il faut aussi balayer devant notre porte, dire simplement "bonjour" et se présenter en salle d'accouchement, expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Que l'on se rassure, les progrès sont en marche et vont s'accentuer dans le corps professionnel.



Et nul besoin de faire du "gynéco-bashing", nous ne sommes pas stupides, il suffit de discuter sereinement, d'égal à égal entre patientes et obstétricien.



Mais attention....

Si les femmes veulent la disparition totale du paternalisme, veulent décider elle même de la manière dont elle veulent vivre la naissance, avec ou sans surveillance du foetus, avec ou sans épisiotomie préventive (sur les sièges par exemple), avec ou sans ocytocine, accroupie ou sur le coté, etc... il faudra aussi qu'elles en prennent la responsabilité. Ne plus faire confiance aveugle au professionnel veut dire aussi assumer ses choix. Si la mortalité néonatale à chuté dans les années 60, c'est bien grace à l'accouchement médicalisé mis en place. Or, la pression médico légale démesurée qui s'applique sur l'obstétrique aujourd'hui explique à elle seule beaucoup de dérives d'hyper médicalisation.



Et l'expérience que j'en ai actuellement, c'est que le public exige beaucoup de choses, mais refuse d'endosser la responsabilité de ses choix.



Dr Eric Orvain