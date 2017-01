Évolution nécrosante de l’érysipèle chez le diabétique

F. BELARBI*, O. HOCAR*, N. AKHDARI*, S. AMAL*, N. BOUZNAD**, G. EL MGHARI**, N. EL ANSARI**

* Service de dermatologie et vénéréologie, ** Service d’endocrinologie et des maladies métaboliques Faculté de médecine et de pharmacie-université Cadi Ayyad, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

L’évolution de l’érysipèle est imprévisible surtout chez le diabétique, nécessitant une surveillance rapprochée. Le passage d’une forme apparemment bénigne à une forme nécrosante est possible et ceci est dû au degré de virulence du streptococcus pyogène et au terrain fragilisé. D’où la nécessité d’une prise en charge immédiate et adaptée ainsi qu’une surveillance armée du profil glycémique et de toute infection cutanée.

L’érysipèle est une dermohypodermite aiguë non nécrosante d’origine bactérienne. Son évolution peut se faire vers une dermohypodermite bactérienne nécrosante (DHBN), voire une fasciite nécrosante (FN) surtout chez les patients diabétiques. Les DHBN et les FN désignent des formes d’infections rares mortelles dans près de 30 à 70 % des cas. Streptococcus pyogenes est un agent causal fréquent. Cette infection provoque une nécrose de l’hypoderme avec thrombose vasculaire, une nécrose de l’aponévrose superficielle sousjacente (ce qui définit la fasciite) et secondairement la nécrose du derme. L’extension des lésions et la rapidité évolutive sont variables (1). Nous rapportons ici une série de patients diabétiques hospitalisés pour érysipèle avec évolution nécrosante.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude rétro spective a visée descriptive, s’étendant sur une période de 12 ans, de janvier 2003 à septembre 2015, à propos de 24 patients diabétiques hospitalisés pour érysipèle, dont l’évolution était nécrosante, au service de dermatologie du CHU Mohamed VI. Les données étaient recueillies à partir du dossier médical et mentionnées sur une fiche d’exploitation préétablie.

Résultats

Caractéristiques socio-économiques et morphologiques

La moyenne d’âge des patients était de 45 ans, avec des extrêmes de 23 à 83 ans. Il existait une nette prédominance du sexe féminin avec un sexe ratio de 0,6 soit 15 femmes et 9 hommes.

Caractéristiques du diabète

Dix-sept patients (70,83 %) étaient diabétiques de type 2, et 7 (29,16 %) étaient diabétiques de type 1. Quatorze patients (58,33 %) étaient sous insuline, et 10 patients (41,66 %) sous antidiabétiques oraux. La durée moyenne d’évolution du diabète était de 10,6 ans. Quatre-vingt-dix pourcent des patients étaient mal suivis, avec un statut dégénératif inconnu, et mal équilibrés (hémoglobine glyquée moyenne à 9 %). Quatorze patients (58,33 %) étaient en décompensation acidocétosique à l’admission.

Caractéristiques de l’érysipèle

Il s’agissait d’un premier épisode dans 19 cas et d’une récidive dans 5 cas. Le délai moyen de consultation était de 7 jours, avec des extrêmes entre 3 à 12 jours. La porte d’entrée était retrouvée dans 19 cas (79 %) (intertrigo inter-orteil dans 15 cas, plaie dans 4 cas). Les signes de gravité locaux étaient retrouvés chez tous nos patients (nécrose dans 22 cas, purpura dans 5 cas) et généraux dans 5 cas (syndrome infectieux dans 3 cas, choc septique dans 2 cas).

Prise en charge

La prise en charge initiale comportait des soins locaux et une antibiothérapie probabiliste à type d’association amoxicillineacide clavulanique, puis adaptée selon l’antibiogramme ; 5 patients (20,83 %) sont restés avec une monothérapie (amoxicilline/acide clavulanique), 8 patients (33,33 %) ont eu une bi-antibiothérapie, 11 patients (45,83 %) une tri-antibiothérapie. Le traitement chirurgical a consisté en une nécrosectomie chez 18 patients (66,66 %) et une amputation dans 6 cas (25 %). Concernant le diabète, tous les patients ont reçu une insulinothérapie avec des schémas adaptés aux cycles glycémiques.

Évolution

L’évolution était favorable pour 22 cas avec un bon équilibre glycémique. Une reprise chirurgicale était nécessaire chez 7 patients. Deux patients sont décédés par septicémie. La durée moyenne d’hospitalisation était de 17 jours.

Discussion

Les diabétiques mal contrôlés sont particulièrement sensibles aux infections cutanées. Cette sensibilité est en rapport avec l’insuffisance d’apport d’oxygène liée au déficit circulatoire relatif et à la diminution de certaines fonctions des polynucléaires parfois directement en rapport avec le taux de glycémie (2). Le diabète seul, contrairement à l’obésité, ne semble pas être un facteur de risque pour les érysipèles, mais c’est un facteur de risque des infections dermohypodermiques bactériennes sévères, notamment des formes nécrosantes (2,3). En effet, la DHBN-FN survient le plus souvent chez les malades âgés de plus de 50 ans, diabétiques dans un quart des cas (1). Dans notre série, l’âge moyen était de 45 ans avec des extrêmes allant de 23 à 83 ans ; 90 % de nos patients étaient mal suivis et mal équilibrés ce qui rejoint le constat des différentes séries publiées, où la FN est surtout présente chez des diabétiques avec mauvais contrôle glycémique (4,5). Les signes locaux des DHBNFN sont souvent moins importants que les signes généraux.

Cette discordance peut être trompeuse, source de retard au diagnostic et d’une évolution plus défavorable. La douleur est habituellement intense, l’œdème est net, dépassant les limites peu précises de l’érythème avec parfois des bulles hémorragiques. La nécrose est un signe capital, souvent limitée à quelques tâches cyanotiques, froides, hypo-esthésiques. Parfois, elle est évidente avec en outre crépitation neigeuse (1). Chez le diabétique, la présence d’une artériopathie sous-jacente, d’une neuropathie et d’une altération du fonctionnement des leucocytes peut réduire la réaction inflammatoire locale. De plus, les signes systémiques (hyperleucocytose, fièvre, etc.) peuvent être absents ou apparaître très tardivement même dans des cas sévères (6).

Dans notre série, les signes de gravité locaux étaient retrouvés chez tous nos patients (nécrose dans 22 cas, purpura dans 5 cas) et généraux dans 5 cas (syndrome infectieux dans 3 cas, choc septique dans 2 cas). Les DHBN-FN sont une urgence médicochirurgicale qui met en jeu le pronostic vital. Le traitement repose sur la prise en charge de l’état septique, l’antibiothérapie appropriée, l’excision chirurgicale des tissus nécrosés et l’équilibre glycémique (1,2). L’antibiothérapie, essentielle, est basée initialement sur une approche probabiliste visant le streptocoque hémolytique, et secondairement adaptée aux prélèvements bactériologiques(1,4). Dans notre étude, l’antibiothérapie était probabiliste à type d’association amoxicilline-acide clavulanique, puis adaptée selon l’antibiogramme. Chez le diabétique, les troubles de la microcirculation favorisent la dissémination infectieuse en limitant l’action des antibiotiques (7). Et compte tenu des thromboses vasculaires responsables de la nécrose réduisant la pénétration locale des antibiotiques,

ce traitement a essentiellement pour objectif de limiter la progression de l’infection et la dissémination hématogène (1). La chirurgie est le traitement de choix des DHBN-FN, reposant sur l’excision de tous les tissus nécrosés, tout en évaluant de façon précoce et continue les lésions en postopératoire afin d’éviter leur progression (8,9). Sans oublier l’équilibre du diabète qui constitue un paramètre déterminant du traitement(2). Le pronostic des DHBN-FN est plus sombre chez les diabétiques avec des taux de mortalité plus élevé (4).

Références

1. Peyramond D. Érysipèle et fasciite nécrosante : prise en charge. Med Mal Infect 2000 ; 30(Suppl.4) : 245-6.

2. Benamor S, Senet P, Chosidow O. Manifestations cutanéomuqueuses du diabète. Encyclopédie Médico-Chirurgicale 98-866-A-10.

3. Dupuy A. Épidémiologie descriptive et connaissance des facteurs de risque de l’érysipèle.Med Mal Infect2000 ; 30 Suppl4 : 291-5.

4. Sahli A, Chadli A, El Aziz S, Farouqi A. Fasciites nécrosantes chez les patients diabétiques : à propos de 14 cas. Elsevier Masson Médecine des maladies métaboliques - Décembre 2014 - Vol. 8 - N°6.

5. Goh T, Goh LG, Ang CH, Wong CH. Early diagnosis of necrotizing fasciitis. Br J Surg 2014 ; 101 : e119-25.

6. Lavigne JP, Richard JL, Sotto A. Nouvelles avancées dans les infections des plaies du pied chez le patient diabétique. Revue francophone des laboratoires - juillet-août 2011 – N °434 : 57-64.

7. Schlienger JL. Complications du diabète de type 2. Presse Med 2013 ; 42 : 839-48.

8. Boyer A. Dermo-hypodermites nécrosantes. Prise en charge médicochirurgicale. Réunion du Collège de Réanimation et d’Urgence des Hôpitaux ExtraUniversitaires de France. Périgueux, 4 et 5 octobre 2012. www.creuf- 2012.e-monsite.com.

9. Souday V. Infections cutanées sévères : dermohypodermites et fasciites nécrosantes. Actualités en réanimation et urgences 2005. Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) 2005. Issyles-Moulineaux: Elsevier ; 2005 : 540-60.