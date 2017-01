A bras le corps

Paris, le samedi 28 janvier 2017 – Ceux qui l’ont connu à Châtellerault ne se souviennent pas d’un sportif. Plutôt un boute en train, qui appréciait le barbecue et faire gentiment la fête. Lui-même dit qu’il était « un sportif de canapé ». A 26 ans, l’embonpoint pointe déjà. Pourtant, il n’est pas inactif. Dans sa maison en construction, c’est lui qui s’occupe de tout ou presque. Il aime bricoler. Et le jour où il faut démonter l’antenne télé, casse cou, il n’hésite pas à monter sur le toit. La décharge est violente : 20 000 volts.

L’horizon d’un sourire

Restés en bas, sa femme et son fils demeurent impuissants face au corps de Philippe Croizon qui s’embrase. Transporté à l’hôpital, le jeune homme est plongé dans un semi coma pendant trois mois au centre des grands brûlés de Tours. Ses membres sont trop abîmés pour être conservés. L’annonce de chaque amputation est un nouvel abîme pour l’ancien bricoleur. Chaque jour, il songe à disparaître. Il se sent incapable de poursuivre une existence ainsi privé de ses bras et jambes. Mais de l’autre côté de la vitre de sa chambre stérile, il voit les visages fatigués et qui tentent de sourire de sa femme et de ses deux fils (dont un nouveau né venu au monde pendant sa longue convalescence). Il décide que pour eux, il doit continuer à vivre.

Impuissance et système D

Petit à petit, il découvre l’ensemble des astuces et des outils techniques qui vont lui permettre de se tenir dans l’existence. Les prothèses bien sûr (qui ne sont jamais parfaitement adaptées), mais également des dispositifs bricolés (comme l’embout qu’un copain lui fabrique pour lui permettre de fumer !) ou encore des inventions ingénieuses venues d’ailleurs (telles des toilettes japonaises qui lui offrent la possibilité de se débrouiller seul). Philippe Croizon n’est pas heureux. Il souffre de son impuissance quand il voit ses enfants grandir sans qu’il puisse guider leur geste à vélo ou face à l’atelier de bricolage. Mais il est en vie.

Colères

La déflagration intervient sept ans après l’accident. Sa femme le quitte. Celui qui en s’accrochant au sourire de son épouse et de ses fils était parvenu à accepter son chemin de souffrance vacille. Il tente de mettre fin à ses jours. La tentative est ratée, mais Philippe garde pendant de longs mois une colère prête à exploser. Les jours se suivent, moribonds et déserts. Une aide de vie, semblable à l’Omar Sy d’Intouchables lui ouvre d’autres horizons, le réconcilie avec les menus plaisirs de l’existence. Et sur internet, il retrouve l’amour, avec une mère de trois enfants, qui goûte son humour et sa gentillesse avant de voir ses membres manquants.

Enclume

Alors le goût du défi lui revient. Sur son lit d’hôpital, il avait été marqué par l’histoire d’une jeune fille ayant réussi à traverser la manche à la nage. Il décide de se lancer. Mais Philippe Croizon ne vit que grâce à son allocation adulte handicapé (800 euros). Il ne dispose pas des moyens nécessaires pour mener cette aventure. Il use alors de ses armes de toujours, celles qui relient ses deux vies, celle d’avant et celle d’aujourd’hui : son humour, son bagout et sa ténacité. C’est grâce à eux qu’il parvient à rassembler les fonds nécessaires.

Cependant, les prothèses entraînent d’importantes douleurs. Il décrit au Nouvel Observateur la sensation d’être « comme une enclume accrochée à des flotteurs ». Son entraîneuse ne se laisse pas attendrir. Elle le soumet à un entraînement drastique : huit à neuf heures par jour de natation. « La Manche, c’est à part, c’est 70 % dans la tête. Lui, peut-être parce qu’il n’a rien à perdre, il a cette force là », commente son coéquipier, admiratif, Arnaud Chassery. Le jour du départ, il est à deux doigts d’abandonner. Les conditions météorologiques sont désastreuses. L’angoisse le tenaille. Mais il dépasse tous ces obstacles et réussit l’exploit.

Message

Tout change alors dans la vie de Philippe Croizon. Alors qu’il refusait d’être le porte parole des "éclopés", des laissés pour compte, il est contacté de toute part pour incarner le combat de ceux qui refusent la fatalité. Il empoigne cette nouvelle mission avec conviction et force, acceptant de nombreuses interventions, mais sans oublier ses propres défis. C’est ainsi qu’il nourrit le rêve du Paris Dakar. L’organisateur est très réticent. La course est en effet une redoutable épreuve même pour les valides. Mais là encore la gouaille et la ténacité de Philippe Croizon l’emportent. Les promoteurs du raid acceptent à la condition que l’équipe Croizon s’occupe entièrement de son matériel. Il faut alors réunir des fonds. Mille fois, l’équipe est sur le point de renoncer face aux obstacles multiples. Mille fois, Philippe Croizon se relance dans la bataille. Et samedi 14 janvier dernier, après deux semaines de calvaire, après avoir affronté le froid, les avaries techniques, la peur et la douleur : il a achevé (en Argentine !) le Paris Dakar. Un exploit qui n’est sans doute pas l’ultime défi de la vie de celui qui aujourd’hui a pour ambition première de démontrer que le handicap n’est pas une frontière indépassable.

Aurélie Haroche