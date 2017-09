A la Baule, Agnès Buzyn lance un appel aux médecins libéraux

Paris, le lundi 4 septembre 2017 - « J’ai besoin de vous » a conclu le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, invitée à clore la conférence nationale des URPS médecins-libéraux qui se tenaient jeudi et vendredi dernier à la Baule. A l’occasion d’un discours d’une trentaine de minutes, le ministre se sera employé à rassurer les praticiens sur la considération de son ministère à leur égard. Elle ne s’est pas appesantie sur les sujets qui fâchent, signalant seulement qu’elle prônait un tiers payant généralisable (et non pas généralisé !) et a estimé que la revalorisation à l’acte ne pouvait plus être l’unique voie d’évolution de la rémunération des médecins libéraux. Elle a par ailleurs promis qu’elle veillerait à ce que le projet de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui sera bientôt dévoilé n’altère pas l’attractivité de la médecine libérale. Mais surtout elle a affirmé aux médecins qu’ils seraient des maillons essentiels des grands projets du gouvernement pour la santé. « Je souhaite m’appuyer sur vos capacités à entreprendre et à créer » a-t-elle ainsi lancé, après avoir souligné qu’elle espérait que les médecins libéraux deviennent des « ambassadeurs » de la prévention.

Cette dernière, ainsi que la lutte contre les inégalités d’accès aux soins et le développement du virage ambulatoire constitueront les trois axes de la politique de santé, qui seront déclinés à travers une stratégie nationale de santé dévoilée à la fin de l’année et un plan national de santé publique présentée début 2018. Une fois encore, Agnès Buzyn a réussi à séduire son auditoire, même si les praticiens continuent à attendre des actes.

M.P.