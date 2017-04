A la recherche d’autres facteurs de risque prénatals d’hémangiome infantile

Plusieurs études ont déjà mis en évidence des facteurs de risque d’hémangiome infantile (HI). Les mieux établis sont les grossesses multiples, le faible poids de naissance, la prématurité, le sexe féminin, les manœuvres fœtales invasives et les anomalies placentaires.

Les auteurs ont voulu approfondir ces données en utilisant un registre épidémiologique du Minnesota. Ils ont ainsi pu comparer 869 enfants nés entre 1976 et 2010 avec un hémangiome à 869 enfants témoins. Les facteurs de risque d’hémangiome identifiés ont été ajustés en fonction du poids de naissance et d’éventuelles grossesses multiples.

Implication possible du diabète gestationnel

Dans cette étude de grande ampleur, on retrouve des facteurs déjà connus, comme l’administration de progestérone chez la mère (odds ratio 2,35), l’hypertension artérielle gravidique (OR 1,65) et la pré-éclampsie (OR 2,71). Ces maladies vasculaires maternelles agissent probablement en créant un environnement hypoxique favorisant la production de facteurs de croissance vasculaire. Mais la donnée la plus originale est que le diabète gestationnel apparaît ici aussi comme un facteur de risque d’hémangiome : OR 2,00, p = 0,008. Ce risque persiste après ajustement pour les autres facteurs de risque. Le diabète gestationnel entraîne un certain nombre de complications placentaires, dont une ischémie, et l’hypoxie pourrait donc ici aussi intervenir. Une augmentation du transporteur de glucose 1 dans le placenta des mères diabétiques pourrait aussi être impliquée, on sait qu’il s’agit là d’un marqueur des HI qui les différencie des autres tumeurs et malformations vasculaires.

Le rôle du diabète gestationnel dans la survenue d’HI doit évidemment être confirmé, mais il a l’avantage de suggérer des mesures de prévention, notamment par l’éducation diététique et le traitement médicamenteux. L’équilibre du diabète diminue le risque fœtal.

Dr Daniel Wallach