A la recherche d’un lien entre adjuvants et maladies auto-immunes

Sur le plan statistique, les femmes avaient plus souvent que les hommes de la fièvre (p = 0007), des arthralgies (p < 0,001), des myalgies (p = 0,011), des douleurs chroniques (p = 0,002) des troubles cognitifs (p = 0,004) et une faiblesse générale (p < 0,001).

Le syndrome ASIA (autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants) correspond donc à l’apparition de signes cliniques et/ou biologiques dysimmunitaires et/ou inflammatoires dans les 10 ans après exposition à des substances comme le silicone, les sels d’aluminium, les adjuvants de Freund contenus dans les vaccins, mais également les huiles minérales ou les implants métalliques. Cependant, devant le peu de cas rapportés, la polémique s’installe : coïncidence ou cause ?

La question très actuelle de déterminer s’il existe un lien de causalité entre adjuvants contenus notamment dans les vaccins et apparition de maladies auto-immunes est pour le moins délicate et polémique. Cependant, le Pr Schoenfeld tente d’y répondre depuis quelques années. Après la description en 2011 du syndrome ASIA qui porte également son nom, il a crée le registre ASIA afin de recenser les cas où des maladies inflammatoires et auto-immunes sont apparues après administration d’un adjuvant.

Référence

