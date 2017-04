A propos de la biologie et de l’écologie des tiques en France

Les tiques sont des acariens de grande taille, ectoparasites obligatoires quel que soit leur stade évolutif. Elles possèdent des pièces buccales perfectionnées qui leur permettent de se fixer et de prendre leur repas sanguin (unique pour chaque stade évolutif dans le cas des tiques de la Famille des Ixodidés). Seules les femelles fécondées sont capables de se gorger de sang. Le cycle de développement des tiques fait alterner de courtes phases de vie parasitaire (moins de deux semaines) et des phases prolongées (plusieurs mois) de vie « libre » dans le milieu extérieur où se déroulent les mues et la ponte pour les femelles fécondées. En France, les tiques d’importance médicale et vétérinaire sont dites triphasiques car leurs larves, nymphes puis adultes se nourrissent sur trois individus-hôtes successifs. La prédilection pour certains hôtes vertébrés, encore appelée préférence trophique, est variable en fonction des espèces et des populations de tiques.

L’espèce Ixodes ricinus, ou « tique de forêt », est capable de parasiter des hôtes très divers, dont l’homme. Son aire de répartition en Europe est très étendue mais elle craint la chaleur, la sécheresse et une trop grande luminosité. On la retrouve donc active essentiellement au printemps puis à l’automne, dans les sous-bois.

Dermacentor reticulatus est adaptée aux zones à climat tempéré froid en Europe. Cette espèce craint moins la chaleur et la dessiccation qu’Ixodes ricinus et se trouve donc dans des milieux plus ouverts, voire suburbains, comme des parcs ou des terrains vagues.

La tique Rhipicephalus sanguineus se rencontre dans le monde entier, notamment lorsque le climat est chaud, qu’il soit sec ou humide. En Europe, c’est avant tout une espèce du pourtour méditerranéen et son hôte de prédilection est le chien. En France, elle est donc présente dans le sud-est (y compris la Corse), mais elle est susceptible de s’installer, sous forme de micropopulations plus ou moins transitoires, dans des régions situées plus au nord.

Chacune de ces espèces de tiques est susceptible de transmettre des agents pathogènes (bactéries, virus ou protozoaires) aux animaux et parfois à l’homme. La circulation des micro-organismes dans les populations de tiques est possible par des mécanismes de transmission inter ou trans-générationnelle. Par ailleurs, certains micro-organismes sont transmis de tique à tique par « co-feeding », une sorte d’échange entre tiques qui se nourrissent en même temps sur un hôte.

Pr Jacques Guillot, EA Dynamyc, UPEC, École Nationale Vétérinaire d’Alfort, Maisons-Alfort