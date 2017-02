A quel âge, tout bascule ?

Paris, le samedi 4 février 2017 – Si, dans les pays occidentaux, les inégalités sociales entre les femmes et les hommes tendent à s’amenuiser (sans avoir disparu) et si les petites filles y jouissent dans d’un accès à l’éducation semblable aux garçons, la prégnance de certains stéréotypes reste forte. Ainsi, dès l’enfance, les demoiselles paraissent intérioriser l’idée que les femmes sont moins intelligentes ou moins aptes à réaliser des activités intellectuelles complexes. Le discours véhiculé par la société, l’école, les parents ne s’est pas encore débarrassé de clichés qui pèsent sur la perception que les filles ont d’elles-mêmes.

Une étude publiée dans Science par trois chercheurs américains en sciences sociales le confirme. Ces universitaires ont soumis 400 enfants à une série de tests. Les marmots étaient âgés de cinq à sept ans. Déterminer le sexe du personnage d’une histoire dont le héros est décrit comme brillant, préciser sur une photo quel membre d’un couple leur paraît le plus intelligent ou encore associer des particularités à un homme ou à une femme étaient les premiers exercices proposés aux participants. A cinq ans, les enfants sont enclins à considérer que les personnes du même sexe qu’eux sont les plus douées. Mais à partir de six ans, les petites filles désignent plus souvent les hommes comme étant probablement les plus intelligents. Le basculement se confirme quand on demande aux enfants de choisir entre un jeu présenté comme s’adressant aux enfants « vraiment très intelligents » et un autre dédié à ceux « qui font beaucoup d’efforts ». A partir, de six ans, on compte un nombre moins important de filles choisissant l’activité adressée aux plus doués. Des résultats qui confirment combien les stéréotypes de genre marquent très précocement les enfants et à quel point un travail d’éducation important reste à faire pour éviter que les premiers responsables de la discrimination des filles soient… les filles elles-mêmes.

Aurélie Haroche