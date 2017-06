A quoi servent les internes ?

Paris, le samedi 10 juin 2017 – Même si un grand espoir est fondé sur la nouvelle équipe du ministère de la Santé, la réforme du troisième cycle des études médicales demeure l’objet d’importantes critiques de la part des représentants des internes (comme nous avons pu le lire dans les colonnes du JIM la semaine dernière) mais aussi des médecins déjà installés. Ces dernières semaines, dans les journaux comme sur les blogs, les tribunes se sont multipliées pour décoder les différentes failles de la réforme. On constate cependant que certaines prises de position révèlent de conceptions très différentes du rôle des années d’internat.

Internes oui, mais des hôpitaux !

Ainsi, la mise en place d’une « année de responsabilisation intégrée dans le temps de formation » pour reprendre la dénomination retenue par le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) sur son blog fait sourciller. Ce dispositif représente aux yeux de certains un risque de voir cette dernière année de formation glisser peu à peu vers une forme d’assistanat pour « presque tous ». Certes, mais les internes ne sont-ils pas également destinés à assister la population et les hôpitaux en mal de médecins ? C’est la question que pose, à contre courant, le docteur Christophe Trivalle (Chef de service SSR Alzheimer, Hôpital Paul Brousse, AP-HP) dans une tribune publiée par le Monde cette semaine. « Uniquement envisagée sous l’angle de la "formation" des étudiants, [la réforme] n’a jamais tenu compte du rôle important des internes dans le fonctionnement de l’hôpital. Tout le monde a oublié leur titre historique, qui était "internes des hôpitaux"! » écrit le praticien. Ainsi, considère-t-il, non seulement, s’opposant à la plupart des analyses, que c’est la préoccupation de la formation qui a animé les concepteurs de la réforme, mais plus encore, il juge que le rôle des internes ne doit pas être uniquement perçu à travers la question de l’enseignement mais aussi du travail qu’ils fournissent !

Un internat qui ne prépare plus à l’hôpital !

Le docteur Trivalle et d’autres opposants à la réforme partagent le sentiment qu’elle risque d’aggraver plus encore la désertification médicale. Néanmoins, leur lecture en la matière ne converge pas parfaitement. Les signataires d’une tribune publiée sur ce sujet il y a quelques semaines dans le Monde, parmi lesquels Olivier Le Pennetier, président de l’Intersyndicat national des internes (ISNI) et Jean-Paul Ortiz analysent : « La modification de la répartition des internes sur le territoire (…) videra les services de périphérie et accentuera ainsi encore davantage les inégalités territoriales (…). La perspective de faire des stages en exercice libéral s’en éloigne d’autant » écrivaient-ils. La perception du docteur Trivalle est différente. Rappelant (à l’instar de ses confrères) que la désertification médicale concerne tout autant les structures hospitalières que les villes et campagnes, il observe : « On va encore aggraver cette désertification hospitalière avec la réforme du troisième cycle des études médicales (…). Les futurs médecins généralistes, qui feront par la suite toute leur carrière en ville, n’auront souvent plus l’occasion de travailler à l’hôpital. Il est dommage que la réforme actuelle ne soit envisagée que sous un angle visant à éviter l’hôpital, alors que ces futurs médecins, généralistes ou spécialistes en libéral, auront toute leur vie ¬professionnelle pour bien comprendre les subtilités administratives du travail en cabinet ! » s’inquiète-t-il.

Qui va nous soigner quand on sera vieux ?

D’une manière générale, le docteur Trivalle fait le constat d’une réforme éloignée des enjeux les plus urgents et les plus prégnants à relever demain : qui soignera une population toujours vieillissante et qui nécessite toujours plus de soins ? Hier, les internes mais plus encore les médecins titulaires à diplôme étranger assuraient cette permanence des soins. « Mais les règles de recrutement les concernant sont devenues de plus en plus restrictives et ce robinet est presque fermé. En outre, dès qu’ils sont inscrits au conseil de l’ordre, ceux qui ont été recrutés quittent l’hôpital pour s’installer dans le privé » regrette-t-il décrivant des services hospitaliers « surtout en gériatrie et en SSR (…) dans lesquels il manque des praticiens hospitaliers, des médecins étrangers, et pour lesquels on retire progressivement les internes. (…) Comme on le voit, on va droit dans le mur » conclut-il sombrement.

Voilà une prise de position qui pourrait éclairer d’un jour un peu différent les discussions que les représentants des internes vont engager prochainement avec le ministre de la Santé, même s’il est peu probable que les carabins reprennent à leur compte une analyse qui tente de ramener les étudiants en médecine à leur rôle de faisant fonction de praticiens.

Aurélie Haroche