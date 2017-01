Ablation de la FA : après le froid, le chaud !

Sohara et coll. ont tenté d’évaluer la sécurité d’emploi et l’efficacité de l’ablation par ballon chaud, comparée au traitement anti-arythmique, dans le traitement des FA paroxystiques.

Les techniques d’ablation par ballon permettent désormais d’isoler chacune des veines pulmonaires en un ou deux positionnements du ballon et c’est ainsi que se sont développées avec succès l’ablation par ballon réfrigérant (cryothérapie) et l’ablation par ballon laser.

Au cours des dix dernières années, l’ablation de la fibrillation atriale (FA) paroxystique n’a cessé de s’améliorer, séparant le plus complètement possible les quatre veines pulmonaires du tissu atrial environnant. La technique d’ablation par radiofréquence, point par point, est longue, elle requière une grande expérience et est associée à la survenue possible de complications sévères. De plus, elle ne permet pas d’oter une grande quantité de tissu, en une seule procédure.

