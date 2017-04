Accusés à tort de violences sur leur fille atteinte d’angioedème, des parents demandent réparation

Experts et magistrats

Un juriste du JIM pourrait-il m'éclairer ?

Je comprends la réaction légitime des parents : 3 experts se trompent, on peut le leur reprocher.

Mais je suis comme ces experts : on me demande mon avis, je le donne , avec les précautions d'usage (formel, nuancé, etc) , mais ce n'est que mon avis, et le solliciteur n'est pas forcé de le suivre, seulement d'en tenir compte.

Voilà donc ma question : pourquoi les parents ne portent-ils pas plainte contre les magistrats, qui ne sont pas tenus de suivre les avis des experts (et ne se privent pas de nous le rappeler en matière de procès médicaux !), et surtout sont responsables de leurs décisions (et à mon avis plus que les experts ) ?

Bref, les parents et la justice ne se trompent-ils pas de cible, ou est-ce une stratégie juridique (du genre d'abord les experts, puis on verra pour la suite ) ?



Dr F.Chassaing