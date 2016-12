Achat d’alcool : la vérification de la majorité renforcée

Paris, le mardi 20 décembre 2016 - L’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs exige une vérification de la majorité du client. Cependant, en cas de doute, le fait de demander une pièce d’identité demeurait à l’appréciation du commerçant. Désormais, les boutiques et débits de boisson se devront obligatoirement d’exiger une preuve de l’âge de l’acheteur, chaque fois que sa majorité ne paraîtra pas établie. Ces nouvelles dispositions sont aujourd’hui rappelées par le ministère de la santé et par de nouvelles affiches à apposer dans les lieux concernés. Des bannières sur internet rappelant l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs ont également été spécifiquement créées, alors que la commercialisation via ce média internet prend une grande ampleur.

M.P.