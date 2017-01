Action flash pour prévenir le dopage chez les adolescents

En France, 3 à 5 % des adolescents avouent avoir déjà eu recours à une substance interdite - hors cannabis -afin d’améliorer leurs performances sportives, et 4 % disent avoir déjà été incités à utiliser des produits illicites.

L’objet de la recherche d’une équipe lorraine est de déterminer l’efficacité d’une action unique et brève de prévention des conduites dopantes auprès d’adolescents en sport de haut niveau.

Cent neuf jeunes en parcours d’excellence sportive, dont 53 % de filles, âgés de 14,4 ± 1,2ans, ont participé à l’action, en groupe de 15 personnes au maximum. La séance, animée par 2 intervenants, durait deux heures et se basait sur les principes du paradigme de la communication engageante. Divers jeux de rôle étaient réalisés afin d’augmenter l’affirmation de soi (savoir décliner une incitation au dopage, savoir dire « non » et s’y tenir, etc.), accompagnés d’une courte information sur l’automédication.

Tous les adolescents ont activement participé à la séance. À travers un questionnaire anonyme en fin de séance, 100 % se sont dit capables de refuser une substance interdite, 64 % pensaient être totalement capables de demander de l’aide (les filles étaient moins affirmatives : 45 % versus 86 % des garçons, p < 0,001) et 98 % déclaraient que la séance avait contribué à atteindre ces résultats.

Ainsi, ce travail semble montrer qu’une intervention, même courte et ponctuelle, peut favoriser les capacités des jeunes sportifs à faire face à une offre de substance illicite dopante. Une transmission participative, basée sur le jeu et le plaisir, semble susceptible d’augmenter l’adhésion des participants. Sachant que dans la moitié des cas, une substance interdite proposée à un jeune sans demande est acceptée, l’auteur admet néanmoins que l’action n’a pas pour ambition d’agir sur toutes les composantes des conduites dopantes.

Anne-Céline Rigaud