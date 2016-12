Addiction à la cocaïne : quel(s) traitement(s) pharmacologique(s) ?

On ne reviendra pas ici sur la valeur des approches cognitivo-comportementales d’entretien motivation ainsi que sur l’intérêt de l’alliance thérapeutique dans la prise en charge de l’addiction à la cocaïne. On se focalisera avec Laurent Karila (Villejuif) sur la revue des traitements disponibles en 2016 permettant de réduire les risques de l’addiction à la cocaïne, les manifestations aiguës du sevrage et de maintenir l’abstinence.

Dans ce domaine, l’immunothérapie avec le développement d’un vaccin curatif est porteuse d’espoir. Elle permettrait de réduire la consommation et de bloquer l’euphorie. Mais les résultats sont encore partiels à ce jour car le taux d’anticorps est variable d’un individu à l’autre. Une autre approche fait appel à des enzymes génétiquement modifiés, et notamment une « cocaïne hydrolase de longue durée d’action » qui permettrait d’inactiver la cocaïne sur de longues durées.

En attendant, il faut nous ‘contenter’ de bloquer spécifiquement ou non des transporteurs ou des récepteurs de manière à moduler différents processus neurobiologiques avec principalement la neurotransmission glutaminergique qui est impliquée dans la rechute.

Aucun produit n’a l’AMM et peu d’entre eux ont montré une réelle efficacité

- La N-accétyl cystéine réduit les symptômes de sevrage ainsi que le craving. Elle prévient la rechute à la posologie de 2400 mg/jour et est peu onéreuse, avec très peu d’effets indésirables.

- Le modafinil réduit l’euphorie, le craving et maintient l’abstinence, du moins en hospitalisation. Il semble plus efficace chez l’homme non dépendant à l’alcool et agit probablement par action sur les circuits motivationnels et cognitifs. Il paraît par contre délétère sur l’abstinence en ambulatoire.

- Le topiramate, à forte dose (300 mg/j) réduit le craving. Il maintient aussi l’abstinence et réduit la consommation chez les patients addictés à la cocaïne et à l’alcool. Il n’agit pas chez les patients sous méthadone.

- Le disulfirame à la dose de 4 mg/kg réduit la consommation, le craving, la dysphorie et maintient l’abstinence. Mais l’alcool est -logiquement- interdit. La pharmacogénétique montre un impact positif des génotypes ANKK1 et DRD2.

- Le baclofène ne donne pas de résultats. Il pourrait peut-être, et à forte dose, prévenir la rechute.

- Les antagonistes des récepteurs alpha-noradrénergiques, dont le biperiden, tendent à réduire le craving. La doxazosine semble réduire l’usage. Mais les études disponibles sont limitées.

- La progestérone a été étudiée chez la femme enceinte en postpartum avec des résultats qui méritent de poursuivre la recherche.

- Une étude contrôlée buprenorphine + naloxone a montré une réduction possible de la consommation.

- Enfin, plusieurs études combinnent certaines de ces molécules, avec des résultats variables, mais suffisants pour poursuivre l’expérimentation.

- Reste l’approche substitutive (méthylphénidate LP, d-amphétamine, phendimetrazine, …) qui pourrait réduire la consommation.

Dans tous les cas cependant, il faut combiner ces traitements avec les thérapies comportementales et distinguer l’inititation, de l’abstinence et de son maintien.

D’autres molécules sans intérêt

Les antipsychotiques, les anticonvulsivants (à l’exception du topiramate), les agonistes dopaminergiques, les antidépresseurs, les traitements de substitution aux opiacés, la naltrexone injectable, n’ont montré aucun effet et doivent être réservés à leurs indications princeps.

Dr Dominique-Jean Bouilliez