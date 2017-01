Admission des insuffisants respiratoires aigus en réanimation : chaque heure compte aux Urgences

La survie selon les courbes de Kaplan-Meier a été moindre chez les patients ayant passé le plus de temps aux Urgences, au-delà d’une petite heure. De plus, il existe une corrélation linéaire entre la longueur de l’attente d’une place en réanimation aux Urgences et la durée de séjour hospitalier (r = 0,152, P <0,05), du séjour en réanimation (r = 0,148, P < 0,05) et la durée de ventilation mécanique (r = 0,222, P < 0,05).

Références

1) Hsieh CC et coll. : Impact of delayed admission to intensive care units on patients with acute respiratory failure. Am J Emerg Med., 2017; 35 : 39-44.



2) Wilcox SR et coll. : Initial mechanical ventilator settings and lung protective ventilation in the ED. Am J Emerg Med., 2016; 34: 1446-51. doi: 10.1016/j.ajem.2016.04.027.