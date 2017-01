Affaire Marwa : des experts confirment l’état irréversible mais ne se prononcent pas sur l’arrêt des soins

Paris, le vendredi 6 janvier 2017 – Le 25 septembre dernier, Marwa âgée d’un an était hospitalisée en urgence à l’hôpital de la Timone à Marseille. Victime d’une infection par un entérovirus rare, l’enfant est très sévèrement atteinte. Le pronostic des médecins est très sombre : la petite fille demeurera lourdement handicapée, incapable d’aucun geste du quotidien et de communication avec ses proches. Considérant les traitements délivrés à la petite fille sous assistance respiratoire, comme relevant d’un acharnement thérapeutique, les praticiens ont préconisé un arrêt des soins.

Mais les parents de Marwa s’y opposent, voyant dans les quelques mouvements réflexes de leur nourrisson, les signes d’une amélioration possible. Aussi, ont-ils saisi la justice. Mi novembre, le tribunal administratif a suspendu la décision des médecins de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) de débrancher l’appareil respiratoire et ont enjoint à l’équipe de continuer à lui délivrer les soins appropriés (en cas par exemple d’infection bénigne). Les magistrats ont saisi des experts afin qu’ils se prononcent sur le cas de Marwa, pour qu’ils puissent « décrire l’état clinique de l’enfant et se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques, sur le pronostic clinique et sur l’intérêt ou non de continuer ou de mettre en œuvre des thérapeutiques actives ».

Un débat éthique que les médecins ne peuvent trancher contre les parents

Le rapport de ces spécialistes vient d’être transmis au tribunal et a été révélé par l’AFP. Les médecins confirment le « pronostic clinique extrêmement négatif » des praticiens de la Timone. L’enfant sera « incapable de faire des gestes de la vie courante et de pouvoir se déplacer, même en fauteuil électrique ». Elle demeura par ailleurs dépendante d’une « suppléance respiratoire ». La petite fille très lourdement handicapée restera « grabataire » insistent encore les experts. Ces derniers cependant refusent de trancher concernant la décision d’arrêt des soins. L’opposition des parents à une telle issue « introduit un débat éthique » avec « l’idée que l’équipe soignante se fait de l’intérêt de l’enfant » estiment en effet les experts. Ils observent qu’en tout état de cause les médecins ne peuvent dans ce type de situation décider d’un arrêt des soins « contre l’avis des parents ». Les spécialistes invitent cependant à rester attentif sur le risque d’acharnement thérapeutique et relèvent « l’importance et la difficulté d’évaluer au mieux la douleur et l’inconfort de Marwa ».

L’impossibilité pour les parents de renoncer à l’espoir

C’est désormais au tribunal sur la base de cette expertise d’offrir une réponse à cette famille et à cette équipe de praticiens. La tâche est très délicate comme l’illustre la conclusion des experts. Elle pose en germe la question du droit des parents sur la vie de l’enfant et celle du poids respectif du regard des praticiens et de la famille sur la question de la qualité de la vie et de l’acharnement thérapeutique. Selon les experts, les parents seraient conscients de la lourdeur du handicap futur de Marwa. « Ils disent accepter tous les deux le handicap de leur enfant en pleine connaissance de cause et accepter qu’elle puisse mourir de façon naturelle et par suite des traitements de suppléance » écrivent les experts. Cependant, l’attitude des parents de Marwa tranche quelque peu avec cette appréciation. Le père de la petite fille poste en effet régulièrement sur sa page Facebook des images de l’enfant clignant les yeux ou bougeant à peine en interprétant ces gestes comme des signes d’amélioration.

Sans doute, l’affaire connaîtra-t-elle bientôt de prochains rebondissements et ne manquera pas d’être un nouveau point de réflexion sur ces questions éthiques fondamentales et si complexes à résoudre.

Aurélie Haroche