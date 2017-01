Affaire Vincent Lambert : François Hollande fait du François Hollande

Paris, le lundi 23 janvier 2017 - François Lambert avait écrit une lettre au chef de l’Etat pour lui demander que la procédure d’arrêt des soins de son oncle (en état végétatif depuis 2008) soit reprise. Celle-ci bien que confirmée par les médecins et les juges a été interrompue en raison de l’hostilité d’une partie de la famille du patient et de nombreux rebondissements judiciaires. François Hollande a souhaité qu’une « solution humaine et digne » soit établie. « Nous devons trouver les formes pour que cette loi soit appliquée » a-t-il encore écrit. Il a cependant considéré que le président de la République ne pouvait en l’espèce « décider ». François Lambert a fait état de ses « sentiments contradictoires » à la réception de cette lettre. Se félicitant du « Nous » énoncé par le chef de l’Etat, il juge néanmoins que les formules employées peuvent se révéler tout autant rassurantes pour ceux qui sont partisans de l’arrêt des soins que pour les autres. Un résumé de la méthode Hollande ?

M.P.