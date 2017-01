AINS et spondylarthrite ankylosante : pas de surrisque cardio-vasculaire ?

Les études de tolérance aux AINS chez les patients souffrant de spondylarthrite ankylosante sont rares et contradictoires. Basée sur les 3 984 patients avec SpA axiale ou périphérique, âgés de plus de 18 ans de la cohorte ESAS-COMOSPA, et dont 413 n’ont jamais reçu d’AINS (groupe comparateur), l’étude observationnelle et transversale effectuée par une équipe internationale (Belgique, France, Pays-Bas) a conclu à l’absence de sur-risque cardiovasculaire. Cependant, le nombre d’événements survenus étant très faible, les auteurs concluent en la nécessité d’études prospectives pour trancher définitivement.

Dr Dominique-Jean Bouilliez