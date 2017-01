Ajouter l’ézétimibe aux statines majore-t-il le risque de diabète ?

Compte tenu de sa large utilisation, Toth et coll. ont jugé utile d’évaluer l’effet de l’ézétimide en monothérapie ou associé aux statines sur la fonction glucidique. L’analyse a ainsi évalué les modifications des taux de glycémie à jeun objectivés sous ézétimibe seul, sous ézétimibe + statine, et sous statine seule, en utilisant les données poolées d’études randomisées portant sur des patients avec une hypercholestérolémie, mais non diabétiques à l’état basal.

