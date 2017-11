Alcoolisme aux États-Unis : les indicateurs passent au rouge

Comparant les résultats de deux enquêtes épidémiologiques réalisées aux États-Unis à une dizaine d’années d’intervalle, la première en 2001–2002 sur 43 093 participants, et la seconde en 2012–2013 sur 36 309 participants, une étude publiée dansévoque le retour préoccupant de l’alcoolisme aux États-Unis.La confrontation de ces données montre que trois indicateurs sensibles passent «», d’une décennie à l’autre : la consommation d’alcool dans l’année (+11,2 %), la consommation « à haut risque » (, +29,9 %), et surtout les troubles (au sens du DSM-IV) imputables à l’addiction à l’alcool (+49,4 %). D’une enquête à l’autre, la consommation d’alcool passe de 65,4 % à 72,7 % ; l’usage «» de 9,7 % à 12,6 % ; et la fréquence des troubles liés à l’alcoolisme croît de 8,5 % à 12,7 %. Et ces «» sont constatées de façon concomitante dans la plupart des sous-groupes sociodémographiques considérés : les femmes, les personnes âgées, les minorités ethniques, les classes défavorisées, les personnes à faible niveau d’études...Les auteurs de cette étude notent qu’une «» se profile ainsi, car ces constats objectifs laissent à l’évidence «» alarmante des diverses «» Exigeant « du temps et de l’argent », les efforts pour identifier les facteurs de risque de l’addiction à l’alcool ne sont pas prioritaires, dans l’actuelle conjoncture financière. Ce constat incite l’éditorialiste deà juger «» les coupes budgétaires envisagées dans la prévention et la recherche, car elles se retourneront en boomerang suscitant des dépenses finalement plus élevées.À l’approche du centième anniversaire du XVIIIamendementde la Constitution des États-Unis qui instaurait un régime généralisé de « dry state » (état sec), autrement dit la fameuse prohibition (1919–1933) chère à Eliott Ness, supprimée ultérieurement par le XXIamendement, la question épineuse de la surconsommation d’alcool demeure donc toujours d’actualité...[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Dix-huitieme_amendement_de_la_Constitution_des_Etats-Unis

