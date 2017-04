Alimentation et mortalité par maladie cardiométabolique, remettons le couvert !

De nombreux articles de recherche ont traité dernièrement du rôle du surpoids et de l’obésité sur l’espérance de vie dans les pays occidentalisés. Au-delà du surpoids, deux articles dans le numéro de mars du JAMA traite de l’impact d’une alimentation sous-optimale sur la mortalité estimée liée aux maladies cardiaques, à l’AVC, ou au diabète de type 2. L’évaluation a concerné la consommation de 10 produits alimentaires associés aux maladies cardiométaboliques dans plusieurs études de cohortes prospectives, à savoir : fruits, légumes, noix, graines, viandes rouges transformées et non transformées, boissons sucrées, graisses polyinsaturées, oméga 3 et sodium.

Lors de l’année 2012 au Etats-Unis, 45,4 % des décès liés à des affections cardiométaboliques étaient associés à des apports alimentaires sous optimaux avec des différences spécifiques en fonctions des groupes de population : 48,6 % chez les hommes pour 41,8 % chez les femmes ; 64,2 % pour les jeunes (25-34 ans) et 35,7 % chez les personnes âgées (> 75ans) ; 53,1 % pour les noirs, 50,0 % pour les hispaniques et 42,8 % pour les caucasiens ; 46,8 % parmi les classes sociales faibles, 45,7 % pour la classe moyenne et 39,1 % chez les classes sociales les plus aisées. En outre, entre l’année 2002 et l’année 2012, l’augmentation la plus marquée était associée à la consommation de viande rouge (+14,4 %) et la baisse la plus marquée était liée à la consommation des graisses polyinsaturées (-20,8 %) et des noix (-18 %).

Plusieurs observations peuvent être faites quant à cette étude : la possibilité de confusion avec d’autres facteurs de risque (socio-économique, activité physique…), l’existence d’autres facteurs de risque non pris en compte (acide gras saturés...) ou la surestimation de certains des facteurs sélectionnés (noix) ; enfin, l’éventualité d’une interaction des facteurs alimentaires entre eux, voire d’un « effet cocktail ». Toujours est-il que l’étude menée par Micha souligne l’importance d’une prévention et d’une information concernant la qualité de l’alimentation, et non pas seulement la quantité. Ceci amenant de fait d’autres conséquences : tenir compte de l’accessibilité et du coût de l’alimentation, envisager un développement durable et tenir compte des effets potentiels de ces recommandations au niveau des stocks environnementaux.

Anne- Céline Rigaud