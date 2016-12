Allergies de contact aux produits naturels des cosmétiques

Figure. Tests positifs multiples chez une malade qui s’était sensibilisée à la propolis (présence commune de dérivés terpéniques).

A. GOOSSENS,

Hôpital Universitaire Université Catholique de Louvain, Belgique

Les allergènes de contact dans les cosmétiques naturels

Ces dernières années, plusieurs articles ont été publiés au sujet de dermatites de contact liées à la présence de substances naturelles dans les produits cosmétiques (1-3). Outre les extraits de plantes ou d’autres composants naturels, on peut citer également les protéines et hydrolysats de protéines qui peuvent provoquer non seulement des réactions allergiques de type retardé, mais également de type immédiat, parfois sévères, donnant même lieu à des chocs anaphylactiques

Résultats d'une étude (Hôpital universitaire université catholique de Louvain)

Nous présentons ici les composants naturels retrouvés comme allergènes dans les produits cosmétiques durant la période 20102015 chez 603 malades (115 hommes, 488 femmes) souffrant d’une dermatite de contact cosmétique parmi 3 105 sujets testés (tableau). Pour chaque allergène, le nombre de réactions positives/nombre de sujets testés et les pourcentages sont indiqués.

Discussion

Les composants de parfum (et les conservateurs synthétiques) représentent les causes les plus importantes des allergies de contact aux cosmétiques. Les résultats des patch tests avec les marqueurs d’allergie de contact aux parfums dans la batterie standard sont les mélanges « Fragrance mix I » (amyle cinnamal, cinnamaldéhyde, l’alcool cinnamique, l’hydrox ycitronellal, l’eugénol, l’isoeugénol, le géraniol, et l’extrait de l’Evernia prunastri (mousse de chêne), et « Fragrance mix II » (l’hydroxyisohexyl 3-cyclohexène carboxaldéhyde, le farnésol, le citral, le citronellol, la coumarine, et l’alpha-hexyle cinnamaldéhyde) ; deux ingrédients concernent des substances chimiques synthétiques, notamment l’hydroxycitronellal et l’hydrox yisohexyl 3-cyclohexène carbox aldéhyde. Leur relation avec les autres substances naturelles, le baume du Myroxylon pereirae (baume du Pérou) et la colophane, étant également des agents de dépistage pour les allergies aux parfums, est bien connue (4). Récemment, nous avons ajouté les hydroperoxydes du limonène et linalol, composés

Terpéniques agissant comme « préhaptènes » : lors de l’exposition à l’air, ils donnent lieu à des produits d’auto-oxydation qui sont plus irritants mais aussi plus sensibilisants. Ces deux terpènes sont largement utilisés dans les produits cosmétiques, ménagers et industriels, et reconnus comme allergènes importants (5, 6). Quelques autres exemples d’extraits de plantes ou de substances naturelles retrouvés en tant qu’allergènes cosmétiques étaient l’extrait d’écorce de Magnolia grandiflora (7), Melaleuca alternifolia ou l’huile d’arbre à thé (8), propolis qui souvent croise avec le baume du Pérou (9), et le bisabolol, un composant dans des plantes de la famille des composées (ou asteracées). En outre, certains composants naturels restent des allergènes rares, les conservateurs tels qu’acides benzoïque et sorbique, et l’alcool benzylique, des vitamines et leurs dérivés, par exemple, le tocoférol (vitamine E) et le panthénol, un dérivé de la vitamine B, etc. (tableau). Il existe cependant plusieurs problèmes concernant le comportement allergénique des produits naturels (1) : ce sont des mélanges complexes contenant de nombreux ingrédients « chimiques », dont la nature exacte est, dans la plupart des cas, inconnue. De plus, leur nature chimique, et par conséquent leur puissance aller-génique, peut varier d’un lot à l’autre en fonction de leur origine, des méthodes de production et d’extraction, leur préservation, etc., ce qui influe également les patch tests pour lesquels une normalisation semble impossible. En outre, il y a le rôle de l’auto-oxydation (« préhaptènes »), la pénétration de la peau, et/ou le métabolisme dans la peau (« prohaptènes »). De plus, chez les malades sensibilisés, des réactions positives multiples à différents produits naturels s’observent, ce qui peut s’expliquer par la présence d’ingrédients communs aux différents produits naturels, à des réactions croisées entre composants chimiquement apparentés, ou par une sensibilisation simultanée ou des réactions concomitantes à des ingrédients différents présents dans un même produit. Les malades qui réagissent à des plantes des espèces de la famille des composées peuvent être allergiques aux lactones sesquiterpéniques et/ou au « Compositae-mix ». Ceux qui ne réagissent qu’à ce dernier ont souvent des patch-tests positifs à des composants de parfum (Fragrance mix I et II, baume du Pérou), ainsi qu’à la colophane (10) ; ceci s’explique par la présence commune de dérivés terpéniques (oxydées). La figure illustre des patch-tests positifs multiples chez une malade qui s’était sensibilisée au propolis (présence commune de dérivés terpéniques). Cela élargit, bien entendu, le spectre des sources de sensibilisation.

En outre, l’étiquetage des cosmétiques des produits végétaux conduit à la confusion, non seulement parce que leurs noms INCI sont en latin, ce qui n’est donc pas facilement compréhensible par la plupart des consommateurs, mais parfois ils sont utilisés en raison d’autres propriétés telles que antimicrobiennes (ex. certaines essences essentielles), même dans des produits soi-disant non parfumés (1). Aujourd’hui, de nombreux produits de soins de la peau, en particulier ceux destinés à traiter la peau sèche chez les sujets atopiques (souvent des enfants) contiennent des extraits contenant des protéines végétales ou des hydrolysats des protéines qui peuvent, à côté des réactions de type retardé, causer aussi des réactions allergiques immédiates (urticaire de contact). Dans plusieurs cas, des anticorps IgE ont pu être mis en évidence. Des exemples sont des extraits d’Avena sativa (avoine) et des protéines de blé hydrolysées. En ce qui concerne la sensibilisation par voie percutanée, les hydrolysats de protéines de blé de poids moléculaire élevé semblent être plus sensibilisants que ceux de poids moléculaire plus bas (11). Ainsi, l’utilisation d’ingrédients cosmétiques contenant des protéines a donné lieu à des controverses, car les sujets sensibilisés à travers des préparations topiques peuvent ensuite développer des allergies alimentaires (12).

Conclusion

Les réactions allergiques liées à l’utilisation de produits naturels sont de plus en plus fréquemment rapportées dans la littérature. Cependant, la complexité de telles réactions (nombre très important d’ingrédients contenus dans ces produits, manque de stabilité et de standardisation des préparations, rôle possible de produits de métabolisation ou de dégradation, réactions souvent multiples, etc.) rend difficile la délivrance d’une information claire à ce sujet ; des dermatites chroniques et récidivantes sont donc souvent observées. La lecture attentive des étiquettes, notamment pour rechercher la présence d’extraits végétaux susceptibles de provoquer des réactions croisées, est indispensable.

Références

1.Goossens A. Réalités Thérapeutiques en Dermato-Vénérologie 2010 ; 197 : 16-8.

2. Corazza M, Borghi A, Gallo R et al. Contact Dermatitis 2014 ; 70 : 90-7.

3. Jack AR, Norris PL, Storrs FJ. Semin Cutan Med Surg 2013 ; 32 : 140-6.

4. Nardelli A, Carbonez A, Drieghe J, Goossens A. Contact Dermatitis 2013 ; 68 : 307-13.

5. Bråred Christensson J, Andersen KE, Bruze M et al. Contact Dermatitis 2014 ; 71 : 264-72.

6. Bråred Christensson J, Andersen KE, Bruze M et al. Contact Dermatitis 2012 ; 67 : 247-59.

7.Ghys, K, Gilissen, G, Vandevenne A et al. Contact Dermatitis 2015 ; 73 : 130-2.

8. Larson D, Jacob SE. Dermatitis 2012 ; 23 : 48-9.

9.de Groot A. Dermatitis2014 ; 24 : 26382.

10. Paulsen E, Andersen KE. Contact Dermatitis 2005 ; 53 : 285-91.

11.Chinuki Y, Takahashi H, Dekio I et al. Contact Dermatitis 2013 ; 68 : 86-93. 1

12. Boussault P, Léauté-Labrèze C, Saubusse E et al. Allergy 2007 ; 62 : 1251-6.