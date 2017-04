Allez-vous aux enterrements de vos patients ?

Je ne me suis jamais sentie déplacée

Je suis infirmière libérale depuis 23 ans et depuis le début je me rends aux enterrements de mes patients, cérémonies religieuses(quelles qu'elles soient), civiles, incinération... Et j'envoie une gerbe avec un petit mot dans lequel j'associe, outre ma collègue, les autres professionnels de santé(kiné, médecin traitant) quand ceux ci le désirent. Je ne le fais pas systématiquement pour tous les patients. Il faut qu'il y ait un attachement particulier au patient ou à la famille. C'est à la fois douloureux et cathartique pour nous et c'est reçu avec bienveillance et reconnaissance par les familles. Je ne me suis jamais sentie déplacée. Je n'ai pas non plus peur de mon engagement auprès de mes patients ni du partage des émotions que génèrent un suivi au long cours des patients chroniques ou à court terme des patients en fin de vie. Les différentes collègues que j'ai eu ont partagé mon attitude et mon point de vue. Par ailleurs, on est aussi du style à faire un cadeau d'anniversaire, un cadeau à Noël, et le muguet au 1er mai. C'est parfois les seuls cadeaux que certains reçoivent dans l'année.



Joëlle, infirmière à Toulouse