Améliorer la détection des accès de FA au cours des CMH

La cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est une maladie cardiaque génétique dont la prévalence est élevée. Elle se complique souvent d’une fibrillation atriale (FA) qui augmente le risque d’accident thromboembolique (notamment, accident vasculaire cérébral [AVC]) et d’insuffisance cardiaque et ce, qu’elle soit symptomatique ou silencieuse. Quand on a mis en évidence une FA chez les patients porteurs d’une CMH, les recommandations actuelles préconisent d’instituer un traitement coagulant au long cours même si le rythme sinusal a été restauré.

En pratique, les moyens de détection actuels de la FA basés sur le traditionnel Holter ECG occasionnel peuvent laisser échapper nombre d’accès de FA qui ne feront donc pas l’objet d’un traitement adéquat. C’est la raison pour laquelle Van Velzen et coll. ont tenté d’évaluer l’intérêt de dispositifs électroniques implantables (défibrillateur/cardioverseur ou pacemaker) dans la détection précoce de la FA et l’impact de cette détection sur le devenir à long terme des patients présentant une CMH.

L’étude a porté sur 132 patients (âge moyen : 52 ± 16 ans ; hommes : 63 %) porteurs d’une CMH chez qui on avait implanté un dispositif électronique destiné à prévenir la mort subite. Le suivi a commencé le jour de l’implantation du matériel de détection. Les patients qui au moment de son implantation avaient une FA persistante ont été exclus de l’analyse portant sur l’incidence de la FA.

Les critères principaux sont : mortalité de toute cause et mortalité cardiaque ; FA détectée par le système implanté ; accidents thromboemboliques (AVC, accident ischémique transitoire, embolie artérielle périphérique).

Incidence annuelle de la FA : 7 %

Au total, 114 patients étaient en rythme sinusal au moment de l’implantation de l’appareil. Au cours d’un suivi moyen de 2,8 ans (1,2 à 5,4 ans) une FA a été détectée par le dispositif implanté chez 29 patients (25 %) soit une incidence annuelle de 7,0 %/an. La détection de la FA a eu pour conséquence une modification de la prise en charge clinique de 22 (76 %) de ces 29 patients : un traitement anticoagulant a été initié chez 13 d’entre eux (45 %) ; un traitement anti-arythmique chez 9 autres patients (31 %) ; une cardioversion électrique a été réalisée chez 8 patients (28 %).

Six patients (5 %) ont présenté une complication thromboembolique. La mortalité de toute cause a été de 20 % (27 cas) et la mortalité totale de 16 % (21 cas). La présence d’une FA au moment de l’implantation du dispositif s’est avérée être un facteur prédictif indépendant de décès d’origine cardiaque (hazard ratio 4,7 ; p = 0,003).

En conclusion, chez les patients présentant une CMH, l’implantation d’un dispositif électronique (défibrillateur/cardioverseur ou pacemaker) a permis d’évaluer à 7,0 %/an l’ incidence annuelle de la FA, ce qui a modifié, dans 76 % des cas, la prise en charge clinique de ces patients dans le but de réduire le risque de complications thromboemboliques. Ces constatations soulignent l’importance de la détection de la FA en cas de CMH et plaident en faveur de l’interrogation vigilante du dispositif implanté.

