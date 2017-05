Améliorer la stadification pronostique des cancers de l’œsophage

Le stade TNM est le plus important élément pronostique des cancers de l’œsophage (KO), où T marque la profondeur de l’envahissement (muqueuse, sous-muqueuse, etc.), N le nombre de ganglions envahis, et M la présence de métastases. Mais la chimio-radiothérapie néo-adjuvante (CRNA) modifie l’histologie de la pièce réséquée en faisant diminuer T et N et changeant ainsi la valeur pronostique.

C’est pourquoi il est très important de faire un bilan extensif préopératoire précis (BEPP), basé sur l’écho-endoscopie, le scanner et le pet-scan. Cependant, l’exactitude d’un tel bilan a pu être contestée et c’est pourquoi les auteurs néerlandais ont mis au point une nouvelle méthode pour évaluer le stade préopératoire du KO.

Ils ont inclus les KO ou cancers de la jonction œsogastrique (KJO) potentiellement curables traités par CRNA et chirurgie dans leurs centres entre 2003 et 2011, quel que soit leur type histologique.

Tous les malades ont eu un BEPP et une œsophagectomie avec curage (notamment des chaînes hépatique, splénique et coronaire stomachique).

Une discordance dans près de 25 % des cas

Le stade préopératoire TNM a été comparé avec le score postopératoire TRG suivant : TRG1= pas de cellules malignes résiduelles ; TRG2 = < 10 % de ces cellules ; TRG3 = 11 à 50 % ; TRG4 = > 50 % ; TRG5 = aucune régression tumorale par rapport au TNM. On a également tenu compte de facteurs anatomopathologiques témoignant de la régression sous CRNA, tels que la fibrose, les lacs muqueux, les perles de kératine etc.

Les atteintes ganglionnaires ont été distinguées en 3 groupes : N0 sur la classification TNM (A), ganglions envahis stérilisés (B), et toujours N+ après CRNA (C).

Sur les 180 patients inclus dans l’étude (137 hommes), le type de KO le plus fréquent était T3 N+.

Une discordance a été observée 43 fois (24 %) entre stade T pré-CRNA et stade TRG, 21 fois par excès et 22 fois par défaut. Cette discordance concerne 96 cas (53 %) pour l’évaluation de N (39 par excès et 57 par défaut). Précisément, sur 57 malades classés N0 par le BEPP, 22 (39 %) montraient des signes de N+ sur le TRG et, sur les 123 classés N+ par le BEPP, 45 (37 %) ne montraient aucun signe d’atteinte ganglionnaire. Les forces pronostiques de la stadification N avant et après l’intervention sont cependant voisines.

Comme on pouvait s’y attendre, la survie à 5 ans des malades a été meilleure dans le groupe A (68 %) que dans les groupes B (51 %) et C (36 %).

Cette nouvelle méthode de classement des cancers de l’œsophage paraît utile (surtout pour les ganglions) et pourrait être étendue à d’autres types de tumeurs.

Dr Jean-Fred Warlin