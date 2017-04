Anamorphose

Varsovie, le samedi 1er avril 2017 – L’enfance est souvent cruelle.

Dès que les enfants ont commencé à maîtriser un certain niveau de vocabulaire, les quolibets se sont multipliés sur son nom. Même ceux qui lui témoignaient un peu d’amitié finissaient toujours par esquisser quelques plaisanteries désagréables sur son patronyme. D’autres auraient été meurtris par cet isolement, ces brimades. Anna O. Szust s’est livrée au sport et aux études. Consacrant de nombreuses heures à diverses activités physiques, la jeune fille constata dès son plus jeune âge les liens certains entre l’exercice et le fonctionnement du cerveau ; un thème qui continua à la passionner quand elle débuta des études de psychologie à l’université de Poznań. La période est marquée par l’effervescence. La Pologne se réveille d’une longue nuit et malgré le manque de moyens, les chercheurs qui ont choisi de demeurer en Pologne sont souvent animés par un bel enthousiasme. Anna trouve ainsi un mentor en Adam Mickiewicz. A ses côtés, elle ouvre son horizon : son intérêt pour les neurosciences s’inscrit dans un contexte philosophique et historique qui lui permet une optique différente.

Un CV un peu maigre

Pourtant, malgré sa détermination et sa ténacité, la vie universitaire est souvent difficile. Anna O. Szust ne parvient à faire publier aucun papier, sésame pourtant indispensable pour espérer faire évoluer sa carrière de chercheur. Son nom est bien cité dans quelques chapitres d’ouvrage, mais ces contributions lui semblent bien maigres. Pourtant, certains de ses amis lui suggèrent de tenter sa chance auprès de revues scientifiques pour décrocher un poste d’éditrice. Anna accorde une attention minutieuse à son CV, qui continue pourtant à lui paraître bien maigre. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle envoie son dossier à 360 revues, des plus prestigieuses aux moins célèbres.

La chance tourne

Les réponses arrivent au compte-goutte. Sans surprise, plusieurs des journaux les plus réputés renvoient Anna O. Szust à ses chères études, lui suggérant d’obtenir quelques publications avant de solliciter un tel poste. Mais bientôt la jeune femme commence à retrouver le sourire : des réponses positives lui parviennent, souvent inespérées. On lui offre un poste d’éditrice, voire même dans certains cas (quatre) le titre de rédactrice en chef. Au total, Anna recevra 48 offres d’emploi. Parfois (une douzaine de cas), la promesse d’embauche s’accompagne cependant de transactions qui méritent réflexion. Il lui est en effet demandé de contribuer financièrement à la revue en échange de son intégration dans le comité éditorial.

Trop beau pour être vrai

L’histoire d’Anna O. Szust fait l’objet d’une longue présentation dans la revue Nature par une de ses collègues polonaises. Katarzyna Pisanski psychologue à l’université de Varsovie et de Brighton ne se montre pas totalement enthousiasmée par le succès d’Anna. Elle s’interroge en effet sur les pratiques de ces revues prêtes à compter dans leur comité éditorial une chercheuse aussi peu expérimentée, d’autant plus qu’en effectuant quelques recherches, il est facile de constater que le CV de la jeune femme manque d’honnêteté : les livres auxquels elle affirme avoir collaboré n’existent pas, pas plus que les maisons d’édition qui auraient dû les publier. Aussi, Katarzyna Pisanski s’est attelée à une étude plus approfondie des revues auxquelles Anna a postulé. Elle observe que 120 comptent sur la liste du Journal Citation Reports qui regroupe des titres satisfaisant des critères de qualité. Quarante pour cent de ces revues ont rejeté formellement la demande d’Anna (parfois sèchement, parfois en lui recommandant de poursuivre ses travaux avant de revenir vers elles), tandis que les autres (60 %) ont tout bonnement omis de répondre. Cent-vingt autres revues sont répertoriées dans l’Annuaire des Journaux en accès libres (DOAJ). Ici encore, l’absence de réponse est majoritaire (55 %), quand 38 % des revues ont poliment repoussé la candidature d’Anna. Mais 7 % de ces revues (huit) ont offert à la jeune femme de les rejoindre. Enfin, les 120 dernières ont été épinglées et considérées parfois comme des revues prédatrices (tentant régulièrement de soutirer de l’argent aux auteurs en échange de publications). Elles figurent notamment sur une liste noire établie par un bibliothécaire du Colorado, Jeffrey Beall. Dans ce groupe, 54 % des revues sont restées silencieuses, mais le taux de rejet est bien plus bas atteignant seulement 13 %. Un tiers de ces titres a en effet accepté d’engager Anna. L’affaire était souvent trop facile : pas de vérification des travaux de la chercheuse, pas de contact avec son université ou son professeur, pas de questionnements sur ses centres d’intérêt. Katarzyna Pisanski a trouvé l’affaire si étrange qu’elle a recontacté l’ensemble de ces revues prêtes à intégrer Anna. Elle n’a reçu que neuf réponses, dont six rédactions affirmant avoir accepté par erreur le CV d’Anna. Pour Katarzyna Pisanski, l’expérience de sa collègue témoigne une nouvelle fois du danger que représente la prolifération des revues "prédatrices" pour la qualité de la littérature scientifique.

Anna n’en a pas voulu à Katarzyna de s’être montée aussi critique.

Tout simplement parce qu’Anna n’existe pas. Elle est une invention de Katarzyna Pisanski et de son équipe.

En Polonais, Szust signifie fraude.

Aurélie Haroche