Anavex™ 2-73, résultats de phase 2a positifs à un an

Contre les déficits cognitifs et la maladie d’Alzheimer (MA), l’activation concomitante du récepteur M1 de l’acétylcholine et d’un chaperon moléculaire du réticulum endoplasmique, le récepteur sigma 1, impliqué notamment dans la dégradation des protéines mal repliées, pourrait apporter des bénéfices thérapeutiques plus importants que ceux d’un simple agoniste de M1.

Agoniste sélectif des récepteurs M1 et sigma1, l’Anavex™ 2-73 a terminé la phase B d’une étude clinique de phase 2a. Les résultats à 57 semaines (5 semaines d’essai randomisé en ouvert et 52 semaines d’extension) de cette étude multicentrique sur 32 patients atteints de MA légère à modérée satisfont aux objectifs principaux et secondaires. Notamment l’Anavex™ 2-73 oral 10 à 50 mg (sans optimisation de dose) est bien toléré et n’entraine pas d’effets secondaires sévères.

Par ailleurs, les données exploratoires d’efficacité indiquent que les scores au MMSE et à l’ADCS-ADL sont préservés pendant toute la durée du traitement. Ils sont améliorés respectivement de 1,8 points et de 4 points par rapport aux données de l’étude Australian Imaging Biomarkers and Lifestyle sur les traitements standard (inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, mémantine). Les résultats montrent aussi un ralentissement du déclin cognitif au Cogstate et des améliorations des potentiels évoqués à l’EEG (mesure de la performance synaptique).

Dominique Monnier