Anorexie mentale : les jeunes hommes aussi

Paris, le jeudi 2 février 2017 - Psychiatre honoraire des hôpitaux et psychanalyste, Jacques Fortineau publie dans la revue Perspectives Psychiatriques un article sur un sujet rarement évoqué, l’anorexie mentale de l’adolescent. Si sa fréquence est certes très inférieure à celle constatée chez la jeune femme (“le sex-ratio se situerait à un garçon anorexique mental pour dix filles”), cette affection peut effectivement concerner aussi des patients du sexe masculin. L’auteur souligne certains éléments observés plutôt dans la forme clinique de l’homme : culte de la maigreur “à type d’addiction”, recherche “esthétisante” de l’image du corps, moindre recours à “l’intellectualisation” que la femme et hyperactivité musculaire. Autre particularité masculine dans l’anorexie mentale : “l’existence d’un surpoids (préalable à la survenue de l’anorexie) plus important que chez la fille.” L’auteur présente l’observation clinique d’un jeune homme de 19 ans exprimant simultanément le désir de “perdre des kilos superflus” (malgré sa maigreur : 54 kg pour 1m80) et celui de “faire ressortir le modelé de ses muscles, dans un souci esthétique de sa présentation.” Si ce corps masculin idéalisé semble ainsi mieux accepté que chez la jeune fille anorexique (tendant au contraire à dévaloriser et à rejeter toute image de féminité), des “difficultés d’identification sexuelle” peuvent toutefois exister, avec une “orientation sexuelle vers des partenaires du même sexe plus fréquente chez le jeune homme que chez la jeune femme” (anorexiques). Par exemple, le jeune décrit ici présente un “visage aux traits délicats, avec des mimiques maniérées et féminines, il arbore un visage d’ange, proche de celui de la cathédrale de Reims[1], avec toutes les questions autour du sexe des anges.” L’ambiguïté de son apparence physique incite “certains malades du service à l’appeler la grande fille.” L’auteur insiste sur l’intérêt de “mieux faire connaître cette pathologie somato-psychique” de l’adolescent, pour permettre une meilleure prévention et un traitement moins tardif, d’autant plus que “l’opposition à l’hospitalisation” serait plus marquée chez le garçon, d’où un retard préjudiciable apporté alors aux soins.

Dr Alain Cohen