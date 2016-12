Antidépresseurs : un « gaspillage » de prescriptions ?

On a dégradé le médecin, en subliminal, de touche en touche

Qu'est ce que cela sous entend ? Je fais simplement le constat que sur 2,5% de la population qui reçoit un jour un antidépresseur, très peu le poursuive. Du fait du médecin ? Du fait du patient ? Du fait de la communication qui a tendance à dire que le Français consomme trop de psychotropes (sous entendu, c'est à priori mal). Et dans le même temps, sans médicament psychotrope donc (puisqu'il n'y a plus de prescription), il y a compensation par arrêt de travail, surement d'ailleurs justifié, et de longue durée. CQFD, il était bien en mal être.



D'une part, c'est un médecin qui prescrit: donc à priori c'est justifié. Puisque, la prescription est arrêtée et remplacée par un arrêt de travail (c'est que le mal être est là).



Quand on aura compris que tout ce qui a dégradé l'image du médecin de famille se retourne contre ceux qui l'ont dégradée, avec les conséquences en terme de médecine, de prévention, de soins, d'observance. Ce sacré médecin de famille (je suis retraité), il prescrivait trop, trop mal, on lui retire le droit de prescrire certains médicaments parce que d'autres, eux, savent, donc pas lui, et on s'étonne des doutes qu'on a mis dans la population: le responsable, c'est le gestionnaire, qui lui, ne voit que ses sous, et a voulu s'occuper de médecine à la place des médecins. Le gestionnaire (le gestionnaire aurait économisé un milliard par an, s'il avait remboursé le médicament sur la base du générique). Dans son souci de sauver la sécu et son trou, le gestionnaire, sous la façade d'une maitrise médicalisée, ne sait faire que de la maitrise comptable en désignant un seul coupable: le médecin.



Sacré médecin. A défaut de PISA catastrophique, nous, au moins, on a un indicateur d'espérance de vie qui n'est pas mauvais. Mais on va dire que c'est l'hygiène de vie... Ca va sous entendre que les "autres" ne se lavent pas et mangent des pesticides et que la pollution, ce n'est pas en France.



Dr Gilles Menu