Antipsychotiques: plus de décès liés à la constipation qu’à une agranulocytose !

C’est en évoquant le cas dramatique d’une femme de 53 ans qui a présenté une occlusion intestinale sous antipsychotique que Virginie Bulot (Le Chesnay) a attiré l’attention de la communauté des psychiatres sur l’importance de la détection de la constipation chez les patients sous antipsychotiques et de sa prise en charge. En toute logique car les études épidémiologiques ont clairement montré que l’incidence de l’ileus paralytique sous antipsychotique est estimée à 4-8 pour mille avec une mortalité de 15 à 27,5 % alors que l’incidence d’une agranulocytose varie de 3,8 à 8 % avec une mortalité de 2,2 à 4,2 %. C’est en suivant le parcours hypomotilité intestinale – ileus paralytique – mégacôlon – ischémie colique – perforation colique – abdomen chirurgical que la constipation mène au décès.

Un état des lieux qui mérite réflexion(s)

Tous les antipsychotiques provoquent une hypomotilité intestinale. Celle-ci est habituellement pancolique et son importance est sans corrélation avec les plaintes subjectives. L’hypomotilité est d’autant plus marquée que les doses de neuroleptiques sont importantes, et probablement liée à l’activité anticholinergique, souvent potentialisée par des co-prescriptions avec action anticholinergique.

Cette complication, à laquelle les psychiatres doivent être attentifs, a insisté Virginie Bulot, survient relativement tardivement (20 % des patients dont 70 % des cas après 4 mois et 2,5 % de cas qualifiés comme étant très sévères) contrairement aux autres effets secondaires (agranulocytose, myocardite, coma acidocétosique), mieux surveillés et qui surviennent habituellement au cours des premières semaines. De part sa « banalité », ce symptôme est le plus souvent négligé et non signalé par le patient et il faut dire aussi que la surveillance du transit n’entraîne qu’un intérêt très mitigé des psychiatres. Pire, elle n’a fait l’objet que de très peu de communications dans la littérature alors qu’elle est dûment mentionnée dans le billet posologique. Dans la mesure où l’importance de la constipation est liée à l’activité anticholinergique de l’antipsychotique (qu’il soit de première ou de deuxième génération) il est pourtant facile d’en évaluer le risque en s’enquérant de l’importance des effets secondaires extrapyramidaux.

Prévenir mieux que guérir

L’auto-évaluation de la constipation n’ayant qu’une fiabilité relative, il faut proposer un protocole de prévention de la constipation et une mesure objective de son impact. Pratiquement, Virgine Bulot propose dans son service de donner en première ligne un régime riche en fibres assorti d’une hydratation correcte (1,5 litres/jour) et l’administration systématique d’un laxatif osmotique. En l’absence de selles durant plus de 48 heures, un laxatif de lest est proposé, à renouveler une fois si nécessaire. En cas d’absence de selles pendant 48 heures et si l’état général est correct (absence de distension abdominale et de douleur), il faudra demander la réalisation d’une radiographie de l’abdomen sans préparation.

En cas de fécalome non étendu ou en l’absence de fécalome, on proposera du polyéthylène glycol (PEG) per os à raison de 2 litres en 2 heures, à renouveler après 12 heures si nécessaire, et à distance des prises médicamenteuses. En cas de fécalome étendu, ou de constipation opiniâtre après 4 litres de PEG, en référer à un service de gastro-entérologie.

Une étude récemment publiée par l’équipe de Virginie Bulot a montré non seulement que la plupart des patients acceptent ce traitement systématique, mais aussi et surtout, qu’il est efficace en réduisant à la portion congrue le nombre de recours à un traitement de 3ème ligne. Enfin, cette prévention est peu coûteuse et facile à proposer, y compris en hospitalisation.

Dr Dominique-Jean Bouilliez