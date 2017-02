Apnées des nouveau-nés à terme : revoir la prise en charge

L’incidence des apnées des nouveau-nés diminue avec l’âge gestationnel. Elles sont communes chez les très prématurés (< 28 semaines), liées à l’immaturité physiologique de la commande respiratoire. Cependant elles touchent aussi près de la moitié des enfants nés entre 33 et 35 SA. Pour les enfants nés après 37 SA les données sur les apnées sont moins précises et leur prise en charge ne fait pas l’objet d’un consensus. L’apnée est classiquement définie par une pause respiratoire d’au moins 20 secondes ou moins si elle est associée à une bradycardie ou une cyanose. Elle peut être d’origine centrale, obstructive ou mixte. Les nouveau-nés sains, à terme, ont souvent une respiration périodique avec de brèves pauses mais la signification et l’incidence de celles durant plus de 15 secondes sont incertaines.

Des chercheurs du Massachussetts ont utilisé une grande base de données (2012 Kids’ Inpatient Data Base) sur la qualité des soins et les coûts de santé des patients pédiatriques hospitalisés répartis sur l’ensemble des USA. Cette base comprend 3,4 millions de paramètres de sortie de nouveau-nés provenant de 4 179 hôpitaux. Les hospitalisations d’environ 2,6 millions de nouveau-nés à terme, par ailleurs normaux, ont été inclus dans l’analyse. Le recensement n’a pas exclu les affections bénignes comme ictère, plaie du scalp, vaccinations et observations pour suspicion d’infection néonatale.

Prévalence de 1 pour mille

Au total, 2 034 observations d’apnées isolées ont été recensées et 478 avec le diagnostic supplémentaire d’hypoxie ou bradycardie, suggérant une prévalence totale d’environ 1 pour mille au cours de l’hospitalisation initiale chez les nouveau-nés à terme par ailleurs bien portants. Les analyses à variables multiples ont montré que les apnées isolées étaient responsables d’un allongement du temps d’hospitalisation de 0,6 jours (P < 0,001) et d’un coût supplémentaire de 483 $ (P < 0,001). Pour ceux qui avaient de surcroît une hypoxie et/ou une bradycardie, le temps d’hospitalisation était en moyenne allongé de 1,4 jour (P < 0,001) et le coût de 653 $ (P < 0,001). La durée d’hospitalisation et les coûts supplémentaires induits par les apnées variaient d’un hôpital à l’autre et selon les régions. Ces différences pourraient être dues à des prises en charge variables, notamment des sorties sous moniteur. Enfin, les enfants réhospitalisés pour apnées n’ont pas été recensés.

En conclusion, les apnées des nouveau-nés à terme sont responsables d’un allongement du temps d’hospitalisation et d’un surcoût. Les variations selon les hôpitaux suggèrent la nécessité d’harmoniser les prises en charge.

Pr Jean-Jacques Baudon