Apnées du sommeil, cognition et démence

Reste maintenant à élucider le ou les mécanismes expliquant ces constatations et à montrer que le traitement des apnées est bénéfique sur le plan de la cognition et diminue le risque de démence.

La méta-analyse a été menée sur 14 études épidémiologiques menées en population générale et regroupant au total plus de 4 280 000 sujets issus de 5 pays.

Selon cette méta-analyse, il existe une association claire entre apnées du sommeil et risque accru de déficit cognitif léger et de démence.

Référence

Leng Y et coll. : Sleep-Disordered Breathing, Cognitive Function and Risk of Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Alzheimer‘s Association International Conference (Londres, Royaume-Uni) : 16-20 juillet 2017.