ApoE, amyloïde ß et pathologie tau

Deux cohortes ont été étudiées. La première comportait 71 sujets âgés cognitivement normaux, et la seconde, 44 patients ayant un diagnostic clinique de déficit cognitif léger ou de démence et PIB +. Les investigateurs ont calculé le ratio des valeurs de captation standardisée (SUVR) des deux radio-traceurs et ont évalué les éventuelles différences en relation avec l'allèle ε4 de l'ApoE à la fois sur l'absorption corticale globale et en analyse voxel par voxel.

Référence

La Joie R et coll. : Does Apoe ε4 Have an Aβ-Independent Effect on Tau Pathology? Neuroimaging Investigations in Cognitively Normal Elders and Patients with Alzheimer’s Disease. Alzheimer‘s Association International Conference (Londres, Royaume-Uni) : 16-20 juillet 2017.