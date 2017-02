Applications santé : les professionnels de santé à la manœuvre

Paris, le samedi 18 février 2017 – Si le nombre d’applications mobiles en lien avec la santé continue de progresser et si pas une semaine ne se passe sans qu’un nouvel objet connecté dans ce domaine ne soit présenté, de nombreux observateurs considèrent encore que les outils déployés relèvent majoritairement du gadget ou s’inscrivent dans la mode du quantified self, sans représenter de réel atout pour la santé. Cependant, cette sensation tend à s’amenuiser à la faveur de l’engagement de nombreux professionnels de santé dans ce secteur. Leur expertise permet en effet de disposer d’applications répondant mieux aux véritables enjeux.

Pour un rendez-vous sans impair

Cette tendance est confirmée par le palmarès des trophées de la santé numérique récemment décernés par dmd Santé. Ainsi, plusieurs des applications saluées, notamment parmi celles s’adressant directement aux patients, ont été conçues par des praticiens, leur permettant d’être mieux en phase avec certains besoins. Telle est par exemple Doctisia conçue par VD4Soft, qui a reçu le trophée de l’application destinée aux patients ou au grand public. L’originalité de ce logiciel destiné à aider les malades à préparer leurs rendez-vous médicaux, tant programmés qu’en urgence (ici, il s’agit par exemple de disposer d’une aide mémoire pour ne rien oublier des informations utiles à transmettre) est d’avoir été conçue par un médecin.

Des outils de suivi conçus par des professionnels

De même, Qalyo, couronnée par le trophée de l’application de suivi 2017 a été dessinée par des médecins et des spécialistes de la santé. Le dispositif invite à renseigner différents paramètres, tels que son poids, ses résultats de pression artérielle, son taux de cholestérol, ses habitudes alimentaires ou encore sa température. L’analyse des différentes données entraîne l’émission de conseils destinés à maintenir les utilisateurs dans des comportements favorisant la bonne santé. Là où le système se différencie de certains outils habituels de "quantified self" c’est qu’il propose d’être un relais avec les professionnels de santé suivant l’utilisateur. Toujours dans le cadre des applications déployées par des professionnels de santé, on pourra citer Novi Check de Roche Diabetes Care France, récompensée par le Grand Trophée de l’application mobile santé 2017. Il s’agit d’un logiciel de suivi des patients souffrant d’un diabète de type 1 qui, outre l’accès à de nombreuses informations sur la pathologie, permet de programmer les rappels de mesure de glycémie et les alertes de renouvellement de matériel.

Un koala pour se brosser les dents

On retiendra encore que les internautes ont distingué un programme destiné à promouvoir l’hygiène bucco dentaire des plus jeunes. Brosse-toi les dents avec Ben le Koala, développée par Signe de sens a été le coup de cœur des utilisateurs du web. Ce petit logiciel a pour vocation d’inciter les plus jeunes au brossage des dents et de les conduire à « respecter une durée de brossage de deux minutes minimum ». Concernant les logiciels dédiés aux professionnels de santé, c’est Medpics qui aura décroché la palme. Déjà accessible depuis 2015, ce système facilite l’échange de photos médicales entre praticiens et permet de discuter de certains cas complexes. Quelques 26 000 praticiens utilisent aujourd’hui cette application qui offre des garanties de confidentialité bien meilleure que les réseaux sociaux classiques et qui est dédiée aux médecins francophones. Enfin, les deux autres trophées ont été remis à Mon Coach douleur de Takeda, dédié aux patients atteints de cancer qui a reçu le prix de l’application mobile de santé journée nationale de l’innovation en santé, et à Enovap, distingué par le trophée de l’objet connecté. Ce système couple une cigarette connectée et un programme d’accompagnement au sevrage nicotinique.

Aurélie Haroche