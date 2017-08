Après le fipronil, l’amitraze !

Paris, le lundi 28 août 2017 - Au lendemain de la révélation du scandale du fipronil, une enquête a été lancée en France afin de « faire le point sur l’ensemble des traitements anti-parasitaires pour lutter contre le pou rouge de la volaille » dans les élevages français a expliqué le directeur général adjoint de l’Alimentation Loïc Evain. Il est ainsi apparu que l’amitraze a pu être utilisé dans un peu moins d’une dizaine d’élevages. Cette information fait écho à une révélation du gouvernement néerlandais qui a indiqué mercredi que Chickfriend avait également employé cette substance. La situation de l’amitraze est cependant différente de celle du fipronil à plusieurs égards. En effet, à la différence de ce dernier, l’amitraze est autorisé comme médicament vétérinaire pour le traitement antiparasitaire des ruminants, porcs et abeilles. Il n’a par contre pas d’autorisation concernant les volailles. Par ailleurs, si l’amitraze a été utilisé, il n’a pas été directement appliqué sur les poulets, dindes ou canards mais lors de la période du vide sanitaire, a encore précisé Loïc Evain. Ce dernier s’est a contrario montré discret en ce qui concerne le nombre exact d’élevages concernés ainsi que les départements touchés. Concernant la présence éventuelle de résidus de la substance dans les œufs et le risque sanitaire, une évaluation a été demandée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES). Pour l’ONG Foodwatch, le gouvernement ne se montre pas totalement transparent, puisque l’existence de ce second insecticide aurait été signalée par Bruxelles à la France dès le mois de juillet. Soulignons enfin que concernant les produits "contaminés" par le fipronil, 32 font désormais l’objet d’une procédure de rappel en France.

M.P.