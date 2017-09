Après le Mediator, les laboratoires Servier se cherchent un second souffle

Gidy, le mardi 5 septembre 2017 - Longtemps synonyme de réussite industrielle française et au cœur de la formation continue des médecins, les laboratoires Servier après la crise retentissante du Mediator tentent aujourd’hui de rebondir, alors que son fondateur et président est décédé en 2014.

C’est à Gidy, près d’Orléans, où le groupe a construit au début des années 70 une sorte « d’usine-village » que Servier façonne désormais son avenir industriel en investissant dans les biotechnologies et en s'ouvrant à la sous-traitance.

Depuis qu'il a pris les rênes de la firme, Olivier Laureau s’emploie à contredire la réputation d’opacité qui a longtemps collé à ce groupe.

Il a ainsi signé une vingtaine de partenariats et accords de licence souvent avec des industriels de la biotechnologie américaine notamment dans l'oncologie dont il a fait la nouvelle priorité des laboratoires Servier.

A Gidy, ce virage se manifeste par un investissement de 50 millions d'euros pour reconvertir d'ici 2019-2020 une unité de production en un centre de fabrication d'anticorps monoclonaux.

Bien qu'elle ne doive accueillir qu'une trentaine d'employés, cette nouvelle structure suscite l’enthousiasme, l'activité de l'usine reposant actuellement sur des médicaments anciens (Daflon et Diamicron).

Mais ce second souffle ne va malheureusement pas sans restructuration, ainsi, Servier s'est séparé de plus de 600 de ses visiteurs médicaux l'an dernier et réoriente désormais sa masse salariale vers la recherche.



