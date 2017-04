Arrêt cardiaque le jour du marathon, laissez passer l’ambulance !

Les grandes manifestations sportives, musicales, politiques, génèrent des difficultés pour le trafic routier. C’est notamment le cas des marathons, pour lesquels l’engouement est de plus en plus important : ils obligent à trouver 42 km et des poussières, libres de voiture dans des métropoles déjà encombrées. Quel est l’impact de ces désordres « circulatoires » dans la prise en charge des urgences cardiologiques (infarctus, mort subite) chez les autochtones non sportifs ? C’est le sujet d’un article de Jena AB et collaborateurs paru dans le New England Journal of Medicine.

Pour ceux qui ne sont pas dans la course

Les auteurs se sont en effet intéressés non pas aux participants ou aux spectateurs mais bien aux habitants eux-mêmes de 11 grandes villes U.S, où ont lieu des marathons nationaux : Boston, New York, Seattle, Los Angeles….

Ils ont comparé la mortalité à 30 jours des patients admis pour infarctus ou arrêt cardiaque dans un hôpital de ces villes le jour d’un marathon (entre 2002 et 2012), avec celle des patients hospitalisés dans les mêmes hôpitaux le même jour de la semaine mais 5 semaines avant ou 5 semaines après la course, et enfin avec celle des patients admis un jour de marathon mais dans des hôpitaux périphériques.

A partir des registres de transports ambulanciers ont été également analysées les durées de transport vers l’hôpital les jours de marathon (avant et après réouverture de la « route ») et les jours sans marathon.

Il fallait éliminer les facteurs confondants : sportifs ayant participé, spectateurs venus d’ailleurs, transfert vers la périphérie des patients, disponibilité de l’équipe hospitalière, délais d’intervention, réactivité des ambulances, nombre des hospitalisations… C’est à un véritable marathon statistique, journalistique, routier, auquel se sont soumis les auteurs pour ces 10 années étudiées.

La souscription l’assurance Medicare était le critère d’enrôlement, les patients souffraient de comorbidités, étaient âgé de plus de 75 ans en moyenne (afin « d’éliminer » les sujets ayant pu participer à la course…)

Mortalité à 30 jours plus élevée après admission dans les hôpitaux intra-muros un jour de marathon

Le résultat montre clairement un plus grand nombre de décès à 30 jours dans les hôpitaux « isolés » par la course : 28,2 % sur les 1 145 patients hospitalisés intra-muros, le jour du marathon, contre 24,9 % sur les 11 074 admis les mêmes jours de la semaine, 5 semaines avant ou 5 semaines après et dans les hôpitaux de la périphérie, cette différence significative persistant après ajustement des facteurs confondants.

Le temps de transport en ambulance est plus long les jours de marathon : 4,4 minutes supplémentaires entre la prise en charge depuis le lieu de l’accident et l’arrivée à l’hôpital (18,1 mn vs 13,7 mn en moyenne !) Est-ce suffisant pour expliquer le surcroît de décès ? Peut-être la moindre disponibilité des transporteurs est-elle aussi en cause ? C’est possible. Les auteurs soulignent que le nombre d’admissions, le staff et la prise en charge hospitalière, ne différaient pas des jours habituels.

Paris Candidate!

Les auteurs concluent qu’il convient de prendre en compte, dans les agglomérations participant aux épreuves sportives, la sécurité médicale des habitants. Il est indispensable d’assurer la fluidité du trafic vers les hôpitaux les jours de grandes manifestations.

« Circulez, y a rien à voir ! » Message à transmettre à la maire pour « Paris candidate » !

Dr Jean-Pierre Usdin