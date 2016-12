Artérite à cellules géantes : bloquer l’IL-6 pour diminuer l'expansion des cellules Treg pathogènes

L'objectif de cette étude était de caractériser le compartiment des cellules T CD4 dans le sang périphérique des malades atteints d'ACG et d'évaluer les effets du blocage de l'IL-6R par le TCZ sur la fréquence, le phénotype et la fonction de ces cellules.

L'interleukine 6 (IL-6) est une nouvelle cible thérapeutique dans l'ACG. En effet, Les sujets atteints d'ACG ont une sur expression de l'ARN de l'IL6 au sein des artères inflammatoires et une élévation des taux sériques d'IL6 durant la phase active de la maladie. Récemment, il a été rapporté dans deux essais randomisés une efficacité du tocilizumab (TCZ, bloqueur du récepteur de l'IL-6) dans le maintien en rémission des malades, en l'absence de corticoïdes. L'IL-6 intervient dans l'équilibre entre Th17 et cellules T reg. Cependant, le mécanisme d'action du blocage de la signalisation de l'IL-6 par le TCZ est inconnu.

Un déséquilibre entre les cellules T CD4, TH17 et T régulatrices (Treg) est suspecté dans la physiopathogénie de l'artérite à cellules géantes (ACG). Les malades de novo ont des infiltrats de cellule Th1 et Th17 dans les artères et un nombre réduit de cellules Treg dans la circulation.

