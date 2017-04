Arthrose périphérique : faut-il une imagerie ?

Les performances diagnostiques de plus en plus remarquables de l'imagerie moderne conduisent à une utilisation de plus en plus large de celle-ci. Le rhumatologue doit-il pour autant céder aux sirènes de la technologie et se laisser séduire par la perspective de belles images toujours plus précises…dans des indications où ces explorations ne s’imposent pas forcément? Comme dans l'arthrose périphérique par exemple?

Référence

Garifallia Sakellariou et coll. : EULAR recommendations for the use of imaging in the clinical management of peripheral joint osteoarthritis. Ann Rheum Dis., 2017 ; publication avancée en ligne le 7 avril. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-210815.