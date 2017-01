Assurément, docteur Watson

Paris, le samedi 7 janvier 2017 – Le célèbre Watson, système d’intelligence artificielle conçu par IBM, doté d’une capacité d’analyse quasiment inégalée dans le monde informatique, a trouvé un nouveau poste. La société d’assurance vie Fukoku Mutual Insurance est sur le point d’engager le célèbre robot et de lui confier une mission d’importance : assurer le travail du département des évaluations des paiements. A la place de 34 personnes (qui devraient être licenciées au printemps !), Watson rassemblera donc les données médicales des clients, lira les certificats médicaux et autres compte-rendu et déterminera les paiements à effectuer et les dépenses à facturer. D’aucuns verront dans ce recours au robot une garantie de préservation du secret médical, un gage d’impartialité et une promesse de rapidité et d’efficacité, mais d’autres considéreront sans doute qu’avec une telle informatisation le caractère humain du rôle de l’assureur est totalement annihilé. Fukoku Mutual Insurance se veut cependant rassurant en insistant sur le fait que la décision finale d’indemnisation ou de prise en charge sera laissée à un humain. Un travail peut-être pas si élémentaire.

M.P.