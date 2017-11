Attention au pic de CPK dans les traumatismes graves

Craindre l’insuffisance rénale aiguë surtout chez les plus âgés

La créatine phospho-kinase (CPK) ou créatine kinase catalyse, dans la mitochondrie, la conversion de l’adénosine triphosphate (ATP) en adénosine di-phosphate (ADP) ; on la trouve surtout dans le muscle strié, et particulièrement chez les hommes, les nouveau-nés et les noirs. Elle s’élève dans certaines conditions critiques (accidents vasculaires, déchirures musculaires, prise de statines ou de traitements rétroviraux). Elle peut être considérée comme un marqueur d’ischémie, surtout en cas de rhabdomyolyse et d’insuffisance rénale aiguë (IRA).Le taux normal de CPK est < 130 UI/l et peut atteindre 4 000 chez un marathonien en fin de course ; après un traumatisme grave, un taux > 5 000 UI/l doit faire rechercher une IRA. Les auteurs californiens ont cherché à identifier des sous-groupes de traumatisés à risque en fonction de leur taux de CPK.Pour ce faire, ils ont dosé cet enzyme chez tous les traumatisés adultes arrivés dans leur centre entre 2012 et 2015. Ils ont parlé d’IRA à partir d’une créatinémie > 20 mg/l, en excluant les insuffisants rénaux connus. L’utilisation de bicarbonate de sodium ou de mannitol en cas de rhabdomyolyse a été laissée à la discrétion des praticiens.Sur un total de 3 240 blessés, 78 % avaient des contusions et 22 % des plaies. Un tiers avait plus de 50 ans et 4/5 étaient des hommes ; la majorité a bénéficié d’un examen radiologique avec injection de produit de contraste.Six blessés avaient une CPK d’emblée > 45 000 et ont été exclus comme susceptibles de biaiser les résultats finaux. Parmi les autres, 11 % avaient un pic de CPK > 5 000 UI/l, et avaient été un peu plus souvent victimes de contusions que de plaies. Ces blessés étaient plus jeunes (cohorte des 17/25 ans), plus souvent hommes et noirs que ceux à CPK normale, leur score de gravité ISS était plus élevé, et ils étaient plus souvent porteurs de fractures. C’est chez eux qu’on a eu le plus souvent recours aux aponévrotomies et que l’IRA était la plus fréquente.Une IRA a été observée chez 164 blessés (5 %) ; cette fois, ce sont les plus âgés (> 50 ans) qui étaient les plus menacés, surtout si leur ISS et leur CPK étaient élevés. Il semble que les blessés âgés développent une IRA à un seuil de CPK plus bas ; par exemple un sujet jeune développera une IRA à partir d’un taux de CPK de 25 000, alors que 5 000 suffiront pour un senior. Le taux maximal de CPK est en général atteint au cours des 48 heures après l’admission.Ces données sont en faveur d’une surveillance accrue chez les blessés âgés et invitent à ne pas attendre des taux élevés de CPK chez eux pour lutter contre la défaillance rénale.

Dr Jean-Fred Warlin