Au-delà de cette limite…

Paris, le samedi 17 décembre 2016 – C’est un sujet qui a déjà été abordé à de nombreuses reprises ces dernières années. Il pourrait à la faveur de la prochaine révision des lois de bioéthique s’imposer de nouveau. Les gynécologues et obstétriciens français s’y préparent. Un groupe de travail devrait être mis en place au sein du Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) en 2017, afin de proposer de fixer un âge limite au-delà duquel les hommes ne devraient plus pouvoir avoir accès à la procréation médicalement assistée (PMA).

Des risques accrus de malformations fœtales

En attendant, la constitution de ce groupe de travail, les membres du CNGOF ont commencé à se pencher sur le sujet lors de ses récentes journées nationales début décembre à Montpellier. Ils ont tout d’abord rappelé que les risques d’une paternité tardive ne sont pas inexistants. « Il est établi que les taux de succès après insémination et fécondation in vitro sont moins bons lorsque le père est âgé. Mais la question principale est de savoir si l’âge du père a un impact sur la santé et le bien-être de l’enfant à venir. Les répercussions d’une paternité tardive sur le risque de malformations fœtales sont démontrées mais modérées. Une étude du CECOS a montré que le risque de malformation, notamment de trisomie 21, est augmenté lorsque le donneur de sperme a plus de 45 ans. D’autres études ont confirmé une discrète augmentation des malformations, dès 40-45 ans, mais surtout après 50 ans » a par exemple fait observer le docteur Joëlle Belaisch-Allart.

Plus encore, les spécialistes s’interrogent sur les répercussions pour l’enfant. Les psychiatres paraissent considérer que dans l’enfance, le fait d’avoir un père vieillissant n’entraîne généralement pas de troubles. Les choses seraient plus complexes à l’adolescence, ou se rebeller contre une image paternelle fragilisée est plus difficile. Se pose également la question de permettre la naissance d’un enfant, dont le risque de perdre son père avant la fin de son adolescence, augmente significativement par rapport aux autres bambins de sa génération.

Des spécialistes favorables à une limite

Au-delà de ces constats, les journées du CNGOF ont permis d’établir un état des lieux des pratiques. En l’absence de réglementation stricte, les centres de PMA apprécient la situation au cas par cas, ce qui creuse les inégalités, argument en faveur d’une intervention du législateur. Il apparaît que dans la majorité des cas, les biologistes et cliniciens des centres de PMA prennent en compte l’âge de l’homme (84 %). La limite tacite fixée est de 60 ans (évoquée par 85,2 % des participants à une étude présentée lors des journées). On constate cependant des différences en fonction du sexe et de l’âge des répondeurs. Ainsi, les gynécologues obstétriciens femmes interrogées sur ce sujet étaient 64 % à souhaiter qu’une limite soit imposée par la loi, contre 39 % chez les hommes ! Par ailleurs, si 70 % des praticiens de moins de 40 ans espèrent une telle régularisation, ils ne sont plus que 52 % après 40 ans.

Si ces différences sont édifiantes, il apparaît cependant que la majorité des spécialistes aspirent à un seuil fixé par la loi, comme l’avait déjà mis en évidence un sondage réalisé sur notre site il y a quelques années.

Le cas Mick Jagger

Cependant, les opposants à une telle réglementation feront sans doute valoir qu’un tel couperet risque de créer une inégalité entre les hommes pouvant assumer les frais d’une PMA dans un pays où la restriction d’âge n’existe pas et les autres. Ils rappelleront surtout qu’en dépit d’une baisse de la fertilité et des altérations modérées de la qualité du sperme avec l’âge, il est possible pour l’homme naturellement d’être père à tout âge (les pères de 1 576 enfants nés en 2015 ont plus de 60 ans). Pour répondre à cet écueil, certains ont la solution : rendre obligatoire la vasectomie après 70 ans ! C’est l’idée complètement iconoclaste d’un journaliste de Slate.fr qui s’est récemment indigné de la naissance récente d’un enfant dont le père est Mick Jagger, âgé de 73 ans. Cette proposition est faite au nom de l’intérêt de l’enfant, car rappelle-t-il : « Vous imaginez l'insondable peine de ce mioche quand il perdra son père à un âge forcément précoce? Pour lui, ce ne sera pas Mick Jagger qui dormira au cimetière, ce ne sera pas le chanteur des Rolling Stones, ce ne sera pas cette star interplanétaire, ce grand dadais à la démarche de trampoline, mais juste une personne qui se trouvait être son père, et à qui il ne pourra jamais confier ses tourments adolescents, ni présenter son partenaire ou lire dans son regard la fierté d'être diplômé d'une université ». Mais y a-t-il un âge idéal pour perdre son père ? Même quand ce n’est pas Mick Jagger ?

Aurélie Haroche