Au-delà de la mort

Paris, le samedi 15 avril 2017 – La vie ne lui a rien offert. Elle voudrait pouvoir lui donner son nom. Il est des combats tellement singuliers, tellement bouleversants qu’ils échappent à la capacité d’acceptation et de compréhension d’un grand nombre de personnes. La suspicion et la méfiance s’imposent, face à l’étrangeté, face à la gratuité totale.

Condamnation dès la naissance

Il est des destins foudroyés avant même d’être dessinés. Quand elle voit le jour en novembre 2014, Lucile est abandonnée à la naissance par sa mère. Très vite, l’équipe médicale qui la prend en charge comprend qu’elle ne pourra placer l’enfant à l’adoption : Lucile souffre d’hydranencéphalie. Le pronostic vital est extrêmement mauvais. Ludivine Rebelo-Pereira est infirmière puéricultrice dans l’hôpital des Vosges où Lucile est née. Elle lui prodigue quotidiennement des soins. L’enfant gémit quand elle s’approche d’elle et se calme quand la soignante la prend dans ses bras. Très vite, Ludivine s’attache à l’enfant et se désole à l’idée que la petite fille doive attendre la mort à l’hôpital. Elle souhaite pouvoir accueillir la petite fille chez elle, pour lui offrir d’autres horizons, d’autres douceurs. L’équipe médicale est favorable à ce projet. Mais la préfecture des Vosges, tutrice de l’enfant, y est extrêmement réticente.

Un lien indissociable

Aussi, les obstacles se multiplient. La procédure d’adoption lancée par l’infirmière est traitée sans urgence (en dépit de l’état de santé de l’enfant) et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, tutrice déléguée restreint l’accueil de Lucile chez Ludivine Rebelo-Pereira à deux week-ends par mois. Ces difficultés n’empêchent pas à l’infirmière de voir grandir son amour pour l’enfant et de lui offrir une affection inespérée pour cette petite fille malade et abandonnée. A dix-sept mois, c’est entourée de l’amour d’une mère que le nourrisson s’éteint.

Saine d’esprit

Une mère orpheline n’abandonne pas son enfant. D’abord, Ludivine Rebelo-Pereira se bat pour que la petite fille ne soit pas inhumée dans le carré des anges au cimetière d’Epinal comme le souhaitait la directrice départementale. Mais au-delà de cette sépulture particulière pour la petite fille, Ludivine souhaite offrir à l’enfant un véritable état civil, un nom pour reposer. Elle poursuit donc ses démarches d’adoption. Une telle procédure est possible post-mortem même si elle reste rare. Cependant, la semaine dernière, la préfecture des Vosges s’y est opposée, sans justifier son refus, comme la loi l’y autorise. Le couperet a été terrible pour l’infirmière qui a décidé de faire appel. Cette décision illustre l’incommensurable et indépassable fossé entre la logique défiante de l’administration et l’absolu impalpable de l’amour. « Je pense qu’ils se sont méfiés car ils n’ont jamais compris pourquoi Madame Rebelo-Pereira s’était attachée à cette petite fille », explique maître Aline Vaissier-Cartarame, l’avocate de la puéricultrice, dans les colonnes de l’Est Républicain. Elle-même s’est d’abord montrée surprise en écoutant le récit de l’infirmière. Mais elle a finalement compris son combat en constatant qu’elle était parfaitement saine d’esprit et que jamais elle n’avait entrepris de telles démarches auparavant. « C'est une jeune femme tout à fait équilibrée, saine. Elle sait pourquoi elle le fait. Pour elle, c'était sa fille. Elle s'en est occupée de manière attentive pendant presque 17 mois » retient-elle, tandis que Ludivine Rebelo-Pereira ajoute : « Des enfants abandonnés, j'en ai vus plein dans mon travail et je n'ai jamais eu envie de les adopter ».

Aurélie Haroche