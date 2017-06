Autoconservation des ovocytes sans raisons médicales : l’Académie dit oui !

Paris, le mardi 20 juin 2017 – Surprise : l’Académie de médecine, que beaucoup considèrent encore en retrait sur certaines "avancées" sociétales et qui a déjà signalé le danger que représentait la progression des grossesses tardives, vient de se prononcer en faveur de l’autoconservation des ovocytes sans raisons médicales (et dame le pion du Comité consultatif national d’éthique qui doit s’exprimer très prochainement sur le sujet).

Des Françaises de plus en plus en demande

Depuis quelques années, certaines femmes françaises n’ayant pas encore rencontré le futur "père" de leurs enfants ou soucieuses de poursuivre leur carrière professionnelle avant de fonder une famille, expriment le désir de pouvoir vitrifier leurs ovocytes dans l’objectif d’utiliser ce matériel biologique plus tard. Cette possibilité est interdite en France. Aussi, une partie de ces femmes se rendent en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Italie ou en Tchéquie pour conserver leurs ovocytes. Si le nombre de femmes concernées est difficile à évaluer, certains chiffres suggèrent que le phénomène n’est pas marginal. A l’occasion du Symposium International Timefreezede organisé en mars 2015 à Barcelone par la clinique Eugyn de Barcelone, il avait été révélé que 56 % des nouvelles demandeuses au sein de cet établissement étaient françaises !

Des spécialistes favorables et peu satisfaits du « chantage » aux dons

Face à cette tendance, de plus en plus de voix se sont exprimées en faveur de l’autorisation en France de l’autoconservation des ovocytes pour des raisons de convenance. Le Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) a été le premier à adopter une telle position en 2011, remarquant notamment l’inégalité des hommes et des femmes en la matière, puisque l’autoconservation de sperme en paillettes peut être réalisée sur simple ordonnance. Un collectif de 130 gynécologues qui a évoqué l’année dernière différents sujets liés à la procréation médicalement assistée (PMA) s’est également exprimé dans ce sens. « Que cette mesure soit accompagnée, mesurée et encadrée est plus que souhaitable, mais le principe d’une interdiction ne nous semble pas fondé » écrivaient les praticiens. Par ailleurs la publication en 2015 d’un décret offrant aux donneurs de sperme et d’ovocytes nullipares la possibilité de conserver pour leur propre usage une partie de leurs gamètes a ouvert une nouvelle brèche. Considérée comme un « chantage » peu supportable tant par le CNGOF que par l’Académie de médecine, selon ces deux institutions, cette brèche contraint les pouvoirs publics à faire évoluer la législation.

Eviter tout jugement moral

Les arguments en faveur de l’autoconservation sont nombreux. D’abord, « les risques des stimulations ovariennes et du recueil des ovocytes, même répétés sur plusieurs cycles, sont très faibles, considérés comme négligeables. Ces stimulations ne menacent pas la fertilité ultérieure, elles n’affectent pas les résultats de futures stimulations » rappelle l’Académie. Ensuite, les résultats de la vitrification ovocytaire sont assez satisfaisants pour qu’on puisse offrir cet espoir aux femmes. « Le taux de survie des ovocytes après dévitrification [atteint] autour de 85 %, le taux de fécondation par ICSI autour de 70 %, le taux global de grossesses autour de 40 % », cite l’Académie de médecine, même si les données concernant spécifiquement les vitrifications ovocytaires pour palliation de l’infertilité liée à l’avancée en âge sont rares en raison du faible recul. En tout état de cause, il est certain que l’âge du recueil (idéalement avant 35 ans) est un élément déterminant de la réussite de la dévitrification. Autre argument en faveur de l’autoconservation : la possibilité pour les femmes de bénéficier d’un "matériel" moins exposé au risque d’anomalie chromosomique. Les complications liées aux grossesses obtenues après don d’ovocytes sont également évitées, ne serait-ce que la première de ces "complications" : la forte pénurie d’ovocyte.

Enfin, et certains y une évolution remarquable des sages, les Académiciens notent que l’autoconservation permet d’éviter tout regard « paternaliste » ou « jugement moral » sur ces femmes qui à trente-cinq ans n’ont pas encore pu ou voulu avoir un enfant. A cet égard, on notera que si une majorité de Françaises (46,3 %) se dit favorable à cette technique, l’opinion est assez partagée (38 % sont contre et les autres ne se prononcent pas, selon un sondage menée en 2015 par l’institut YouGovFrance).

La question centrale (mais éludée par les Académiciens) du financement

Certains arguments cependant s’opposent à l’autoconservation et notamment celui du risque des grossesses tardives. Cet élément est d’autant plus prégnant que les femmes ont une « connaissance encore mal évaluée mais apparemment largement erronée » des conséquences du temps sur la fertilité et sur la maternité. En tout état de cause si les pouvoirs publics suivaient cet avis de l’Académie de médecine, ils devraient tenir compte de l’importance centrale de l’information des femmes et recommander que le recueil se fasse avant 35 ans et l’utilisation des ovocytes avant 45 ans.

L’autre obstacle à une autorisation de l’autoconservation est celui du financement et il pourrait bien s’agir du frein qui pourrait faire pencher les sages du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans un autre sens dans quelques jours. L’Académie de médecine a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur ce sujet. Dans un pays où l’arrivée de nombreuses techniques (conservation du sang de cordon, dépistage non invasif de la trisomie 21…) a été retardée (ou refusée) pour éviter que l’égalité d’accès soit empêchée par des raisons de coûts, la question est pourtant centrale. On estime que l’autoconservation des ovocytes varie entre 3 000 et 6 000 euros. « L’opinion la plus répandue en France est que son coût devrait revenir à la femme elle-même, encore que, après vasectomie, l’autoconservation volontaire du sperme est prise en charge à 80 % par l’Assurance maladie » relèvent les Académiciens.

Reste à savoir si les autres sages du comité d'éthique et le gouvernement préféreront maintenir l’inégalité en ce qui concerne la possibilité de conserver ses gamètes entre les hommes et les femmes au nom de l’impossible égalité du financement ou si les schémas préexistants sont amenés à évoluer en profondeur. Affaire à suivre.

Rapport de l’Académie de médecine

Aurélie Haroche