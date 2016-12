Autotest VIH : baisse du prix et arrivée d’une deuxième référence en pharmacie

Depuis le 15 septembre 2015, la possibilité de se procurer un Autotest VIH dans n’importe quelle officine pharmaceutique a été saluée par toutes les associations de lutte contre le SIDA. Il est vrai que, en France, plus de 30 000 personnes ignorent encore qu’elles sont séropositives au VIH et que le taux de contamination annuel ne baisse pas depuis quelques années, se situant en 2014 à 6 600 nouveaux cas recensés.

Considérant désormais qu’ils rentrent dans l’arsenal des moyens de prévention, à l’instar des préservatifs, le gouvernement a décidé de ramener le taux de TVA des testeurs de 20 à 5,5 % dès le 1er janvier 2017. Le ministère de la Santé considère en effet que cette baisse fiscale, qui aura un impact certain sur le prix de vente au détail de l’Autotest VIH, est un moyen particulièrement efficace de soutenir et de développer son utilisation, notamment par les plus jeunes et par certaines populations les plus exposées au virus qui sont en situation de précarité.

Un nouveau testeur moins cher et plus rapide

Déjà commercialisé auprès des établissements de santé depuis novembre 2016, le nouvel Autotest VIH INSTI proposé par le laboratoire Biolytical sera accessible au grand public à partir de janvier 2017. Il permettra de doubler une offre qui ne proposait qu’une seule référence puisque, jusqu’à présent, le seul Autotest VIH commercialisé en France était celui du laboratoire AAZ, distribué par Mylan.

Selon Biolytical, son testeur affiche un prix 20 % moins cher que celui de son concurrent pour un résultat plus rapide à obtenir, soit moins d’une minute contre 15 minutes environ. De plus, le laboratoire explique que le dosage conjoint des deux classes d'immunoglobulines, IgG et IgM, permet d’obtenir un résultat plus fiable deux semaines plus tôt. Rappelons que toute vente d’Autotest doit s’accompagner au comptoir d’une information ciblée qui expliquera notamment au patient que tout test positif doit être confirmé par un test de dépistage effectué dans un laboratoire d’analyses médicales ou dans un Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD).

Benoît Thelliez