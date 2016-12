Aux Etats-Unis, près de 14 millions de personnes ont une gonarthrose symptomatique

L'objectif d’un travail américain a été d'évaluer le nombre de sujets atteints de gonarthrose symptomatiques aux Etats-Unis au début du 21e siècle.

Les données analysées sont issues de l'étude NHIS (National Health Interview Survey) de 2007-2008.

Au total, 13,7 millions de personnes (8,3 millions de femmes et 5,4 millions d'hommes) avaient une gonarthrose symptomatique (6,9 % de la population de plus de 25 ans ; IC95 %=12,4-15,3 millions) et 7,7 millions d'entre eux avaient une gonarthrose évoluée (grade de Kellgren et Lawrence 3 ou 4, IC95 % =7-8,6 millions).

Plus de 10,4 millions de sujets blancs non hispaniques, 1,6 million de sujets noirs non hispaniques, 1,1 million d'Hispaniques avaient une gonarthrose symptomatique. La prévalence de la gonarthrose avancée, parmi les sujets gonarthrosiques, était de 57 % parmi les personnes blanches et noires non hispaniques, de 48 % parmi les Hispaniques et de 55 % parmi d’autres personnes non hispaniques.

La prévalence de la gonarthrose symptomatique augmentait avec l'âge, avec une incidence annuelle la plus élevée entre 55 et 64 ans. Les adultes de moins de 45 ans représentaient 2 millions des cas de gonarthrose symptomatique et ceux entre 45 et 65 ans, 6 millions des cas.

En conclusion, plus de la moitié des sujets atteints de gonarthrose symptomatique, aux Etats Unis, ont moins de 65 ans. BR. Deshpande et coll. estiment que, en raison de l'allongement de la durée de vie, ces sujets, encore jeunes, ont un risque important d'aggravation de leur pathologie et de leur handicap dans les années futures. Avec de tels résultats, ces auteurs pointent du doigt l'intérêt et l'urgence de la mise au point de stratégies de prévention de la gonarthrose.

Dr Juliette Lasoudris Laloux