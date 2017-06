Aux Pays-Bas la crise bancaire continue…

La crise bancaire du sperme

On n'est jamais si bien servi que par soi-même affirme le dicton !

J'espère qu'il avait les "bons" gènes, mais on ne le saura jamais. Même s'il a "payé de sa personne", généreux.

A tous les éventuels conjoints des femmes ayant accouché de ce monsieur, à l'insu de leur plein gré (comme disait Virenque), mes condoléances: on leur a fait un enfant dans le dos (autre dicton).



On pourrait même faire une bonne étude universitaire sur ce collectif d'enfants, pour voir ce qui a été transmis ou pas. Utile, non ?



Dr Virgile Woringer