Avoir moins de 30 ans et une lithiase rénale…

La lithiase urétérale (LU) touche environ 9 % des sujets de la population des Etats Unis. Elle est à l’origine de nombreuses consultations aux urgences dont l’incidence augmente, surtout chez les jeunes, les Blancs et les femmes. Chez les uns, le passage du calcul se fait spontanément, chez d’autres, il faut intervenir, mais un certain pourcentage va revenir consulter aux urgences dans les 30 j qui suivent. Les auteurs américains ont essayé de savoir si des critères particuliers permettaient de prévoir ces retours aux urgences, afin de réduire leur nombre (et donc leur coût), tout en augmentant la satisfaction générale.

Ils ont inclus dans leur étude les malades vus aux urgences pour LU mais non hospitalisés, et ayant bénéficié d’un scanner, qui appréciait le siège, la taille, le nombre des calculs, ainsi que le degré de dilatation des voies excrétrices en amont.

Selon leur situation par rapport aux articulations sacro-iliaques (en amont, au niveau, ou en aval), on a parlé de LU lombaire, iliaque, ou pelvienne. L’intensité de la douleur a été scorée de 0 à 10 au moyen d’une échelle visuelle analogique numérisée, avant toute prescription d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires. Le critère principal de jugement était la consultation itérative pour LU aux urgences dans les 30 j.

Un risque plus élevé de récidive

Entre 2010 et 2013, ont été recensées 1 510 consultations (64 % hommes) pour coliques néphrétiques liées à une LU à la clinique de Cleveland. Sur ce nombre, 164 (11 %) étaient déjà venus consulter pour ce motif dans les 30 j précédents, mais le plus souvent la récidive se situait dans la semaine qui suivait la 1ère consultation.

Si on compare le groupe sans récidive (1 346 individus) et le groupe avec récidives (164 personnes), on constate que ces derniers sont plus jeunes (âge moyen 44 vs 47 ans), avec une lithiase plus souvent lombaire.

Les sujets de < 30 ans sont les plus exposés à revenir consulter. L’intensité initiale de la douleur, la nécessité de recourir à des antalgiques par voie veineuse ou/et à des α-bloqueurs sont aussi plus souvent rencontrées chez les malades qui reviendront consulter, sans que cela atteigne cependant la signification statistique.

En analyse multivariée, le siège lombaire du calcul, le jeune âge (< 30 ans) et le recours aux antalgiques I.V. ont été significativement associés avec le risque de revenir rapidement aux urgences (ce dernier critère étant redondant avec l’intensité de la douleur).

Les malades présentant ces caractéristiques doivent être particulièrement suivis, voire traités d’emblée.

Dr Jean-Fred Warlin